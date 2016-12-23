Darbe başarılı olsaydı Türkiye parçalanırdı!

Hem savcılar hem de Meclis, 15 Temmuz’da yaşananları araştırıyor. Kalkışmayla ilgili birçok kişiyi dinleyen, sayısız belge inceleyen Meclis Darbe Araştırma Komisyonu üyeleri, “FETÖ başarılı olsa ne olurdu?” sorusuna yanıt verdi. İşte AKP, CHP ve MHP’li üyelerin anlattıkları:

Hem savcılar hem de Meclis, 15 Temmuz’da yaşananları araştırıyor. Kalkışmayla ilgili birçok kişiyi dinleyen, sayısız belge inceleyen Meclis Darbe Araştırma Komisyonu üyeleri, “FETÖ başarılı olsa ne olurdu?” sorusuna yanıt verdi. İşte AKP, CHP ve MHP’li üyelerin anlattıkları:

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları, tuzakları, ilişkileri başta cumhuriyet savcıları olmak üzere devletin birçok birimi araştırıyor, soruşturuyor. TBMM'de kurulan Darbe Araştırma Komisyonu da, çalışmasının sonuna geldi. Komisyon çalışmaları sırasında üyeler yine de çok şey öğrendi. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bu kadar FETÖ'cü olduğunu açıkçası komutanlar da tahmin etmiyordu. Bunların komutanların emir subaylığına getirilmelerine rağmen 15 Temmuz'a kadar kendilerini nasıl gizleyebildiklerine de hayret ettiler. Darbe Komisyonu Başkanvekili AKP'li Selçuk Özdağ'a, bilgisine başvurulan kişilere yönelttiği ilginç sorularla gündem belirleyen CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya, soruları devlet ciddiyetiyle hazırlayan MHP'li Mehmet Erdoğan'a, “Bu kadar kişiyi dinlediniz, devletin bir çok belgesini okudunuz. Darbe girişimi başarılı olsaydı, Türkiye'de neler olurdu?” diye sordum. İşte üç milletvekilinin bu konuda SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamalar:

Ülkemiz, 100 yıllık birikimini kaybederdi

Doç. Dr. Selçuk Özdağ: FETÖ darbe girişimi şayet başarılı olsaydı Türkiye 100 yıllık birikimini (siyasi, ekonomik, kültürel) kaybederdi. Türkiye, önündeki 100 yıllık hayallerini suya gömerdi. Türkiye demek, masum ve mazlum insanlar demektir. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi, Türkiye'yi bir iç savaşa sürükleyecek, Sevr'de yapamadıklarını FETÖ ve avaneleri eliyle yapacaklar, Türkiye egemenlerin oyuncağı olacaktı. Demokrasi askıya alınacak, bölgesel aktör oluşumuz bitecek, kalkınma hamlelerimiz akamete uğrayacaktı. Devlet yara alacak, millet parçalanacaktı. FETÖ terörünün amacı, toplumu ABD, Batı ülkelerine altın tepside sunmaktı. FETÖ, düne, bugüne ve geleceğe ihanet etmiştir.

Başbakan tutuklanır partiler kapatılırdı

Aykut Erdoğdu: Cumhuriyetin ilanından sonra demokrasimize karşı girişilmiş en ağır tehdidi 15 Temmuz akşamında yaşadık. Peki ya başarılı olsaydı neler yaşardık acaba? Yurtta Sulh Komitesi kararıyla Cumhurbaşkanı; Başbakan, bakanlar, muhalefet partisi liderleri ile milletvekilleri tutuklanmış, siyasi faaliyetler yasaklanmış, siyasi partiler kapatılmıştı. Gülen kainat imamı olarak ülkenin ebedi dini lideri olduğu ilan edilmişti. Yurtta Sulh Komitesi kamudan ihraçlara başlamış, üniversite rektörleri ile fakülte dekanları görevden alınmış, yerlerine yenileri atanmıştı. Dinen caiz olmayan faaliyetlerin tespit çalışmalarını müteakip bilahare duyurulacağı açıklanmıştı. Anayasanın dinen caiz olmayan hükümleri gözden geçirilmişti.

Kanlı ve de uzun bir iç savaşın içinde olurduk

Mehmet Erdoğan: Eğer 15 Temmuz günü darbe girişimi başarılı olsaydı; Türk Milleti'nin iradesinin tecellisi Türkiye Büyük Millet Meclisi yani parlamento kapatılırdı! Demokrasinin olmazsa olması siyasi partiler kapatılırdı. Milli irade devre dışı kalırdı. Gözünü bile kırpmadan devletin uçaklarıyla devletin kurumlarını bombalayanların gücü tam olarak ele geçirince neler olabileceğini, kendilerinden olmayanlara hazırladıkları sonu kestirebilmek gerçekten çok zor. Muhtemeldir ki kanlı ve uzun sürecek bir iç savaşın içinde olabilirdik. Bu da BOP'un Türkiye'yi şehir devletlerine ayırma konusunda önünü açacak bir girişim olabilirdi. 15 Temmuzu akamete uğratan milli duruştur. Bugün bu milli duruşa zarar verecek her türlü çıkarın bu darbeciler ve onların arkasındaki güçlere yarayacağını düşünüyorum.

Erdoğdu: AKP'liler Org. Akar'ın ifade vermesini engelledi

TBMM'de kurulan Darbe Araştırma Komisyonu'nda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın dinlenilmesi için CHP ve MHP'li üyelerin çabaları sonuç vermedi. “Yurtta Sulh Konseyi” adına bildiride imzası bulunan Mehmet Partigöç'ün, Genelkurmay Başkanı'nı makamından alıp götüren, girişimin başarısız olmasından sonra helikopterle getiren AKP'li siyasetçinin kardeşi Mehmet Dişli'ye yöneltilecek çok soru var. Ancak bunların sorulması da AKP milletvekillerinin oylarıyla engellendi. Komisyonun CHP'li üyelerinden Aykut Erdoğdu şöyle dedi: “Çok sayıda kişi dinlendi ama bunların çalışmalara bir katkısı olmadı. Önceki Genelkurmay Başkanlarından İlker Başbuğ, Işık Koşaner, eski MİT Müsteşarı Emre Taner'in açıklamaları belirleyici oldu. Bunların yaptığı açıklamalar hükümette, sarayda büyük rahatsızlık yaratınca, dinlenmesi gereken diğer kişilerin gelmeleri engellendi. Dolayısıyla komisyonun bu haliyle hazırlayacağı rapora ben ‘evet' demem.” Darbe girişiminin önlenmesinden sonra olağanüstü hal (OHAL) yürürlüğe konuldu. Buna bağlı olarak 12 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarıldı. 85 bin 924 kişinin kamudaki görevlerine son verildi. Yaklaşık 39 bin kişi tutuklandı.