Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Demirtaş’ın cezaevinden ilk fotoğrafı

Edirne F tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailesi ile yaptığı açık görüşte çekilen fotoğrafı, Twitter'da paylaşıldı.
00:1531 Aralık 2016
Gündem
Demirtaş’ın cezaevinden ilk fotoğrafı
Edirne F tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ailesi ile yaptığı açık görüşte çekilen fotoğrafı, Twitter'da paylaşıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturma kapsamında 4 Kasım günü tutuklanarak Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 7 Aralık günü ailesi ile açık görüşte bir araya geldi. Demirtaş’ı ziyaret eden annesi Şadiye ve Babası Tahir Demirtaş ile çekilmiş bir fotoğrafı, bugün avukatı Muharrem Erbey tarafından Twitter’da paylaşıldı. Fotoğrafın, Demirtaş’ın cezaevinden çektirdiği ilk fotoğraf olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERBaşsavcılık Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptıBaşsavcılık Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı

Fotoğrafta anne ve babasının arasında görülen Demirtaş’ın objektife bakarak gülümsediği görülüyor.

DHA

İLGİLİ HABERDemirtaş: Biz yargıya kafa tutmadıkDemirtaş: Biz yargıya kafa tutmadık

 

Son güncelleme: 00:2631.12.2016
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar