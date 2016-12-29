Deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO’nun birçok deniz otobüsü seferi iptal edildi.
İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri:
7:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07:45 Bandırma – Yenikapı – BostancıDeniz Otobüsü
18:45 Bostancı – Yenikapı – Bandırma Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal seferleri:
07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.