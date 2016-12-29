Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Deniz otobüsü seferleri iptal edildi

Marmara'da fırtına deniz ulaşımını aksatıyor. Birçok vapur ve deniz otobüsü seferi iptal edildi.
06:2429 Aralık 2016
Gündem
Deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Marmara'da fırtına deniz ulaşımını aksatıyor. Birçok vapur ve deniz otobüsü seferi iptal edildi.

Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle İDO ve BUDO’nun birçok deniz otobüsü seferi iptal edildi.

İDO'nun iptal ettiği dış hat seferleri:

7:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07:45 Bandırma – Yenikapı – BostancıDeniz Otobüsü
18:45 Bostancı – Yenikapı – Bandırma Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal seferleri:

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

İLGİLİ HABERTHY iptal olan seferler 29-30-31 Aralık 2016THY iptal olan seferler 29-30-31 Aralık 2016
Son güncelleme: 08:4429.12.2016
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar