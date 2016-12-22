Deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli

Fırtına Marmara’da deniz ulaşımını aksatıyor. İDO ve BUDO bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.
İDO Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri İptal Seferler
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü
BUDO Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri İptal Seferler
07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30i İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
İDO’nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem – Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ettiği kaydedildi.