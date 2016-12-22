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Deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli

Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti.
06:3622 Aralık 2016
Gündem
Deniz otobüsü seferlerine fırtına engeli
Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bazı seferlerini iptal etti.

Fırtına Marmara’da deniz ulaşımını aksatıyor. İDO ve BUDO bazı deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

İDO Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri İptal Seferler

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi – Bandirma Hızlı Feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Bandirma – Yenikapi – Bostanci Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18:45 Bostanci – Yenikapi – Bandirma Deniz Otobüsü

BUDO Hızlı Feribot ve Dış Hat Deniz Otobüsleri İptal Seferler

07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
08:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Büyükçekmece)
09:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
09:30 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:30i İstanbul (Büyükçekmece) – Bursa (Mudanya)
10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)
11:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya)

İDO’nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem – Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ettiği kaydedildi.

Son güncelleme: 06:5522.12.2016
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