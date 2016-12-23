Devrim şehidi Kubilay’ı anma töreni

Devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ile bekçi Hasan ve Şevki, katledilişlerinin 86. yıldönümünde Menemen’de anılıyor. Resmi tören sönük geçti. Vatandaşların 'sessiz yürüyüşüne' binlerce kişi katıldı.

Devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevki, gericiler tarafından katledilişlerinin 86. yıldönümünde İzmir Menemen'de anılıyor. Menemen'deki askeri törenler, bugün saat 10.00'da Yıldıztepe Kubilay Anıtı'nda gerçekleştirildi.

RESMİ TÖREN SÖNÜK KALDI

Törenleri izleyen Sözcü muhabiri Gökmen Ulu Menemen’den bildiriliyor…

Sabah saatlerindeki resmi törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız katılmadı. Resmi törene katılan tek milletvekili ise CHP’li Mustafa Balbay oldu. CHP’li diğer vekiller halk yürüyüşüne katıldı. Öte yandan halk resmi tören alanına alınmadı. Resmi tören esnasında ‘katılımcı’ olarak sadece 50 kişilik ortaokul öğrencilerinden oluşan bir grup hazır bulundu. Buna rağmen çok sayıda vatandaş ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) gibi STK’lar istasyon Meydanı’nda toplandı.

Resmi tören şehitlikte yapılan dua ile son buldu. Resmi anmanın ardından bu kez vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Atilla Sertel, Özcan Purçu, Mustafa Balbay, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin’in yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanının da katılımıyla, Menemen Tren Garı’ndan, Yıldıztepe Şehitliği arasındaki bir kilometrelik yolda, yürüdü. Yürüyüşe, Atatürkçü Düşünce Derneği, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri de büyük ilgi gösterdi. Yürüyüşte Türk bayrağı, Atatürk ve şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın resimleri taşındı, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye slogan atıldı. Şehitlikte sesli yayına izin verilmediği için anıt önünde saygı duruşunda bulunan İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşlar, bu yıl yapılan ikili anma töreni uygulamasına tepki gösterdi. Vatandaşlar şehitliği ziyaretlerinden sonra ayrıldı. Menemen Belediye Başkanı CHP’li Tahir Şahin’in törenden sonra yaptığı değerlendirmede, “Herkesin burada yapmak istendiğini iyi düşünmesi lazım. Ders çıkarması lazım” dedi.

“Sessiz yürüyüşün” ardından Gölpark'taki Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda Kubilay anısına kitap fuarı açılacak. Ardından spor salonunda “Karanlığa Geçit Yok Yaşasın Cumhuriyet” başlıklı panel yapılacak. Panele ADD Genel Başkanı Tansel Çölaşan, ADD Genel Başkan Yardımcısı Uluç Gürkan ve İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan konuşmacı olarak katılacak.