DHKP-C eylem hazırlığında durduruldu

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve istihbarat birimleri sol terör örgütü DHKP-C'nin eylem hazırlandığında olduğunu belirledi.
Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Araştırmaların ardından operasyon kararı alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekilleri Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi’nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneği’ne baskın düzenledi.
Ancak ekipler, güçlendirilmiş çelik kapıları kıramadı. Özel plakalarla güçlendirilmiş kapıların kırılmaması polise engel olmadı.
TEM Timi, itfaiye merdiveni yardımıyla camlardan içeriye girdi. Ekipler içeride arama yaparken, dışarıdaki ekiplerde, balyozlarla ve hilti yardımıyla duvarı kırarak binaya girmeyi başardı.
EL YAPIMI BOMBA
Operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen C.K. ve dernekte bulunan M.D., H.K., P.B., M.T, G.S., ve 18 yaşından küçük R.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Dernek'te yapılan aramalarda 2 el yapımı bomba, 13 molotof kokteyli (Sıvı bomba) ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.