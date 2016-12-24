Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

DHKP-C eylem hazırlığında durduruldu

İstanbul TEM Polisi, sol terör örgütü DHKP-C’nşn eylem hazırlandığında olduğunu belirleyince operasyon düzenledi. TEM ekipleri, kapılar açılmayaca itfaiye yardımıyla ve duvarları kırarak içeriye girdi. Aramalarda 2 El yapımı bomba (EYP) ve çok sayıda molotof kokteyli (Sıvı bomba) ele geçirildi.
Habip ATAM
00:1724 Aralık 2016
Gündem
İstanbul TEM Polisi, sol terör örgütü DHKP-C’nşn eylem hazırlandığında olduğunu belirleyince operasyon düzenledi. TEM ekipleri, kapılar açılmayaca itfaiye yardımıyla ve duvarları kırarak içeriye girdi. Aramalarda 2 El yapımı bomba (EYP) ve çok sayıda molotof kokteyli (Sıvı bomba) ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve istihbarat birimleri sol terör örgütü DHKP-C'nin eylem hazırlandığında olduğunu belirledi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Araştırmaların ardından operasyon kararı alındı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon Timi ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekilleri Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi’nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneği’ne baskın düzenledi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Ancak ekipler,  güçlendirilmiş çelik kapıları kıramadı. Özel plakalarla güçlendirilmiş kapıların kırılmaması polise engel olmadı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

TEM Timi, itfaiye merdiveni yardımıyla camlardan içeriye girdi. Ekipler içeride arama yaparken, dışarıdaki ekiplerde, balyozlarla ve hilti yardımıyla duvarı kırarak binaya girmeyi başardı.

İLGİLİ HABERİstanbul'da yılbaşı öncesi büyük tehlike!İstanbul'da yılbaşı öncesi büyük tehlike!

EL YAPIMI BOMBA

Operasyonda saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen C.K. ve dernekte bulunan M.D., H.K., P.B., M.T, G.S., ve 18 yaşından küçük R.K. yakalanarak gözaltına alındı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Dernek'te yapılan aramalarda 2 el yapımı bomba, 13 molotof kokteyli (Sıvı bomba) ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

İLGİLİ HABERSavcı konvoyuna saldıran DHKP-C çıktıSavcı konvoyuna saldıran DHKP-C çıktı
SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?
Keşfet

SUV Tutkunları Dikkat! Hafta Sonu eXtra Ne Yapmalı?

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar