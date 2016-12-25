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Diyarbakır’da 1 PKK’lı terörist öldürüldü

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayıp ateş açarak kaçmaya çalışan 1 PKK'lı terörist çıkan çatışmada öldürüldü.
17:1825 Aralık 2016
Gündem
Diyarbakır’da 1 PKK’lı terörist öldürüldü
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayıp ateş açarak kaçmaya çalışan 1 PKK'lı terörist çıkan çatışmada öldürüldü.

Kocaköy İlçesi Gökçen- Gözebaşı köyleri arasında ek olarak kurulan yol kontrol noktasına bugün öğlen saatlerinde yaklaşan aracın sürücüsü ‘dur’ ikazına uymayarak kaçmaya başladı.

Araçtan, takip eden jandarmaya ateş açıldı. Çıkan çatışmada, 1 PKK’lı ölü olarak ele geçirildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet M-16 şarjörü, 30 adet M16 fişeği, 1 adet el bombası ve 2 adet sırt çantası bulundu.

Olay bölgesinde çatışma sırasında yaralanan bir kişinin de şüpheli olarak gözaltına alındığı öğrenildi.

DHA

Son güncelleme: 18:1325.12.2016
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