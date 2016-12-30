Doğalgaz abonelik ücreti ne kadar? Doğalgaz abonelik ücretine zam geldi mi?

Yeni tutulan bir evin ilk işlemlerinden olan doğalgaz abonelik fiyatı ne kadar? Doğalgazı açtırmak için kaç lira abonelik parası ödeniyor. İşte doğalgaz açtırma hakkında merak edilenler.

Yeni tutulan bir evin ilk işlemlerinden olan doğalgaz abonelik fiyatı ne kadar? Doğalgazı açtırmak için kaç lira abonelik parası ödeniyor. İşte doğalgaz açtırma hakkında merak edilenler.

Yeni doğalgaz aboneliği yaptıracaklar ve yeni bir eve geçiş yapanlar doğalgaz abonelik ücretlerini merak ediyor. Doğalgaz abonelik ücretlerine zam geldi, doğalgaz abonelik ücreti ne kadar oldu? Yeni yılla birlikte doğalgaz abonelik bedellerine de zam geldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2017 yılında doğalgaz dağıtım şirketlerinin abonelerinden tahsil edeceği bağlantı ve iç tesisat işlem bedellerini belirledi.

DOĞALGAZ AÇTIRMA ÜCRETİ NE KADAR?

Doğalgaz aboneleri, 2016’da doğalgaz bağlantı bedeli için dağıtım şirketine, 425 lira öderken, 2017’de bu rakam 455 liraya yükseldi. Doğalgazda güvence edeli tutarı kombi soba ve merkezi sistem için bu yıl olduğu gibi yeni yılda da 386 lira olacak. Doğalgaz dağıtım şirketleri 2017 yılında abonelerinden sayaç açma kapama bedeli için 30 lira tahsil edecek. Bu rakam, 2016’da 28 lira olarak belirlenmişti. Yeni yılda, ocak ve şofben için alınan doğalgaz güvence bedelleri ise düştü. Doğalgazda ocak için, alınan güvence bedeli 29 lira şofben için alınan bedel ise 40 liraya geriledi. Bu bedel, 2016’da ocak ve şofben için 93’er lira olarak belirlenmişti.