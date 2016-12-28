Duayenlerden Anayasa uyarısı

77 yıllık Türk Hukuk Kurumu’nun eski başkanları Anayasa değişikliğiyle önerilerin geri alınmasını istedi. Türkiye Birliği, 100 bin avukata değişikliğe karşı olma gerekçelerini bildirecek, tüm milletvekillerine kitapçık gönderecek.

AKP ve MHP'ninh önerisiyle yapılmak istenen Anayasa değişikliğine karşı TBMM'de direniş giderek artarken, Türkiye Barolar Birliği 100 bin avukata getirilmek istenen değişikliklerin yaratacağı sıkıntıları bildirecek, onların da görüşlerini alacak. Barolar Birliği, bütün milletvekillerine de niçin “hayır” demeleri gerektiği konusunda hazırlanan kitapçığı gönderecek. 77 yıllık Türk hukuk Kurumu'nun başkanları da değişikliğin altında siyasal aldatmaca ve çıkarcılık olduğunu duyurdu. Türk Hukuk Kurumu'nun önceki başkanları Atila Sav, Yekta Güngör Özden, Erkan Yücel, Tuncay Alemdaroğlu, Sabih Kanadoğlu ve halen bu görevi yürüten Yaşar Çatak, milletvekillerine gönderdikleri ortak imzalı mektupta şu uyarılarda bulundular:

Demokrasiyle bağdaşır yanı yok

“Temeli cumhuriyetle atılan demokrasinin çağdaş gereklerini özenle yerine getirmeyi öteleyip inanç, soy ve toprak ayrılıklarıyla gündeme getirilen partizan işlem ve eylemler, toplumsal barışı ve ulusal dayanışmayı etkileyen olumsuzluklar olarak sürdürülürken cumhuriyeti bir ad olarak sözde bırakacağı izlenimini veren Anayasa değişikliği tek kişi ve dikta yönetimine kapı açacak kurallar içermektedir. Toplumsal dokuyu bozmaktan öte, ulusal bütünlüğü ve ülke tümlüğünü tehlikeye sokacak olasılıklara kapı açan önerinin gerçek hukuk devleti ve gerçek demokrasiyle bağdaşır yanı yoktur.

Kimilerine güvence için

1982 Anayasası’nın değiştirilmesi gereken maddelerini bırakıp, hatta sakıncalı olabilecek bir yapılanma için kalkışılan değişikliğin kaçınılması gereken durumlara yol açacağı endişesini doğrulayan güncel oluşumlara ilişkin kuşkular giderek büyümektedir. Kimilerine özel konum ve güvence sağlayacak düzenleme önerileri gerçekleşirse daha büyük olumsuzlukları getirecek girişimlerle karşılaşmak olasılığı da düşündürücüdür.

İktidarı buyruğunda tutuyor

Ulusal egemenliğin kaynağı ve dayanağı olan kuvvetler ayrılığı ilkesiyle bunun doğal sonucu yargı bağımsızlığı ortadan kalkınca yaşam güvencesi kalmayacak, devleti avuçlarının içine alan tek kişinin ağırlığı ve ağalığıyla döndürülmeye çalışılacak devlet çarkının kıyımları denetlenemez ve önlenemez olaylara neden olabilecektir.

Atatürk emaneti Türk Dil ve Türk Tarih Kurumları’nın sahiplerine verilmesi, YÖK’ün ve Cumhurbaşkanı’nın aşırı yetkilerinin sınırlanması, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay ile Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun bağımsızlıklarının sağlıklı güvencelere bağlanması, üniversiteler, RTÜK ve TRT’nin özerkliği, çağdaş yapısı ele alınmayıp günümüz siyasal iktidarını buyruğunda tutan cumhurbaşkanına sınırsız olanaklar, yetkiler sağlanırken sorumluluğunu sınırlamak büyük bir hukuksal çelişkidir.

Atatürkçü maya bırakılıyor

Günümüzün her yönden kınanan olaylarını gösterip ‘Bunları ancak başkanlık sistemiyle önleriz' diyerek toplumu koşullandırmaya çalışmak, bir tür siyasal aldatmaca ve siyasal çıkarcılıktır. Hukuksallığı, demokratikleşmeyi, Atatürkçü mayayı bırakarak gereksiz ve yararsız olması bir yana, sakıncalı oluşumlara yönelmek ulusumuz, ülkemiz ve devletimiz için karanlık çağrısıdır. Siyasal amaçları ulusal ilkelerin önüne almak, üstüne çıkarmak, ulusumuzun güvenliğe, adalete, esenliğe en çok gereksinim duyduğu ortamda asla uygun karşılanamaz.

Zamansız, yararsız, toplumun görüşü alınmadan, doyurucu çalışmalar yapılmadan iki partinin önerisi olarak yasama organına sunulan Anayasa değişikliğinin geri alınması başarılamazsa gerçekleşmemesi için gereken çabanın gösterilmesi dileğimizi saygıyla sunuyoruz.”

İLGİLİ HABER Anayasa Komisyonu'nda yedek milletvekilliği iptal edildi