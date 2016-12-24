Dünya müziğini değiştirmişlerdi…

Tarihte bugün ne olmuştu? Takvim yaprakları 24 Aralık'ı gösterirken, kimler yaşama gözlerini açtı, kimler fani dünyaya veda etti? Hangi olaylar oldu? İşte 24 Aralık denince akla gelenler...