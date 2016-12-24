Dünya müziğini değiştirmişlerdi…

Tarihte bugün ne olmuştu? Takvim yaprakları 24 Aralık'ı gösterirken, kimler yaşama gözlerini açtı, kimler fani dünyaya veda etti? Hangi olaylar oldu? İşte 24 Aralık denince akla gelenler...
Tarihte Bugün neler olmuştu? 24 Aralık denince akla neler geliyor? Sözcü’nün sevilen programı “Tarihte Bugün” karşınızda!İLGİLİ HABERSesiyle herkesi büyüleyen kadının günü...İLGİLİ HABERİnsan hakları için güzel bir gün...İLGİLİ HABER17 Aralık tarihinde neler yaşanmıştı?
Sözcü’yü YouTube’da takip etmeyi unutmayın!
Son güncelleme: 17:5623.12.2016