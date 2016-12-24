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Dünya müziğini değiştirmişlerdi…

Tarihte bugün ne olmuştu? Takvim yaprakları 24 Aralık'ı gösterirken, kimler yaşama gözlerini açtı, kimler fani dünyaya veda etti? Hangi olaylar oldu? İşte 24 Aralık denince akla gelenler...
00:3024 Aralık 2016
Gündem
Tarihte bugün ne olmuştu? Takvim yaprakları 24 Aralık'ı gösterirken, kimler yaşama gözlerini açtı, kimler fani dünyaya veda etti? Hangi olaylar oldu? İşte 24 Aralık denince akla gelenler...

Tarihte Bugün neler olmuştu? 24 Aralık denince akla neler geliyor? Sözcü’nün sevilen programı “Tarihte Bugün” karşınızda!

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Son güncelleme: 17:5623.12.2016
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