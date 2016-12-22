Adana'da yaşayan 18 yaşındaki Ömer Dündar, inşaat halindeki bir binanın 4. katına çıktı ve duvara 'Celo, hızlandıkça azalıyoruz' yazdı. Ömer daha sonra çevredeki insanların gözleri önünde kollarını iki yana açtı ve kendini boşluğa bıraktı.

Binanın duvarına bunu yazdı ve aşağıya atladı

Adana'da yaşayan 18 yaşındaki Ömer Dündar, inşaat halindeki bir binanın 4. katına çıktı ve duvara 'Celo, hızlandıkça azalıyoruz' yazdı. Ömer daha sonra çevredeki insanların gözleri önünde kollarını iki yana açtı ve kendini boşluğa bıraktı.

Adana’da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen 18 yaşındaki Ömer Dündar, inşaat halindeki binanın 4’üncü katından atlayarak yaşamına son verdi.

Merkez Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki Ticaret Borsası Anadolu Lisesi’nin yanındaki inşaata gelen Ömer Dündar, binanın 4’üncü katına çıktı. Balkon duvarına sprey boya ile ‘Celo, hızlandıkça azalıyoruz’ yazan Ömer Dündar, bir süre çevreyi izledi. Okuldaki öğrencilerin şaşkın bakışları arasında kollarını yana açan Dündar, kendini boşluğa bıraktı.

Ömer Dündar’ın atladığını gören öğrenciler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı Dündar, götürüldüğü hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Ömer Dündar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ‘Celo, hızlandıkça azalıyoruz’ yazısının da ne anlama geldiğini araştırıyor.

DHA