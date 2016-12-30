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THY 258 seferini iptal etti! İşte iptal olan seferler

THY 258 seferini iptal etti. 29-30-31 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan 258 uçuşun kötü hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İşte THY iptal olan seferleri...
11:2730 Aralık 2016
Gündem
THY 258 seferini iptal etti! İşte iptal olan seferler
THY 258 seferini iptal etti. 29-30-31 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan 258 uçuşun kötü hava şartları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İşte THY iptal olan seferleri...

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteorolojik şartlar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) iç ve dış hat olmak üzere toplam 258 seferini iptal etti. Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “2930-31 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen meydanlarında beklenen meteorolojik hadise (kar yağışı-buzlanma-kuvvetli rüzgar) nedeniyle bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz” denildi.  THY iptal olan seferlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz. DHA

THY İptal Olan Seferler İçin Tıklayınız (29 -30-31 Aralık 2016)

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Son güncelleme: 11:4130.12.2016
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