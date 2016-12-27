Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

E-5’te zincirleme kaza! Trafik felç

Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
13:5527 Aralık 2016
Gündem
E-5’te zincirleme kaza! Trafik felç
Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle tek şeritten ulaşım sağlanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi.

Küçükçekmece E-5 Edirne istikametinde saat 13.00 sıralarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin aniden durması nedeniyle arkadan gelen araç sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aniden durmayı başaramayan sürücüler önlerinde bulunan araca çarptı. 10 aracın karıştığı zincirleme kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu esnada E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından hasar gören araçları yoldan kaldırdı.

 

Son güncelleme: 14:2127.12.2016
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar