Ehliyet sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17 Aralık'ta gerçekleşen Ehliyet sınavının sonuçları açıklandı. Ehliyet sınav sonucu için aşağıdaki linke tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17 Aralık'ta gerçekleşen Ehliyet sınavının sonuçları açıklandı. Ehliyet sınav sonucu için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları 17 Aralık’ta sınava girdiler. Sınavın sona ermesinin ardından adaylar “Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna cevap arıyorlardı ki sonuçlar biraz önce açıklandı.



EHLİYET SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bir an önce ehliyet alıp trafiğe çıkmak isteyen adayların ehliyet sınav sonuçları aradan 12 günün ardından açıklandı. MEB’den gelen son dakika haberi ile Ehliyet sınav sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Sonuçlar için aşağıdaki linke tıklayınız.

EHLİYET SINAV SONUÇLARI

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav değerlendirmesinin güvenliği açısından kursiyerlerin cevap kâğıdı iki adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.

Kursiyerlerin sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır.

Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmez, doğru şık/şıklar dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilir.

Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/sorular doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden hesaplanır.

Sınava giren kursiyerlerin verdikleri cevapların dağılımları ve aldıkları puanlar ölçme değerlendirme tekniğine göre incelenir.

Kursiyerlerin kopya çekme girişiminde bulunmamaları, cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde tutmaları gerekir.

Sınavın geçersiz sayıldığı durumlarla ilgili olarak kursiyere işlem yapılmışsa, salon görevlilerinin tuttuğu tutanak değerlendirmeyi etkiler.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Sınav sonuçları, http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Kursiyerler, bu adresten Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınav Sonuçları linkinin üzerine tıklayarak açılacak sayfadan, T.C. kimlik numarasını girerek sınav sonuçlarını öğrenebilecektir.

Ayrıca, Özel MTSK müdürlükleri Özel MTSK Modülünden kurum kodunu ve şifresini girerek, müdürlüklerinden sınava girenlerin sonuç listesini çıkaracak ve kursiyerlere tebliğ edecektir.

SINAV İTİRAZLARI

a. Sınav sorularına, cevap anahtarına ve sonuçlara yapılacak olan itirazlar, soru ve cevap anahtarının ve sınav sonuçlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 10 (on) gün içinde dilekçeyle ÖDSGM’ye yapılacaktır.

b. Kursiyerler, sınav sorularına, sınav sonuçlarına ve sınav uygulamasına ilişkin itiraz başvurularını, T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile 20 TL (Yirmi TL KDV Dâhil) itiraz ücreti yatırarak, alınan banka dekont/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile birlikte yapacaklardır.

c. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

ç. Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadeleri sınavın tamamlanmasından yaklaşık 4 hafta sonra tek yanlı olarak döner sermaye işletmesi tarafından herhangi bir başvuru talep etmeksizin yapılmaktadır.

Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile iade edilmektedir.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasında ÖDSGM genel evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.