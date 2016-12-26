El Bab ele geçirilmeyecek IŞİD evlere hapsedilecek

El Bab’daki 15 kritik noktayı adım adım kontrol altına alan TSK, dinci teröristlere Rakka’dan gelecek desteğin yolunu kesti. El Bab’a hapsolan IŞİD’liler, canlı bomba saldırıları ile Mehmetçiğin kuşatmasını yarmaya çalışıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütlerinin yuvası haline gelen Suriye'nin kuzeyini temizlemek üzere 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında, dinci terör örgütü IŞİD için büyük önem taşıyan El Bab'ın dış bağlantılarını kesip örgüte yardım gelmesinin önünün kesilmesi planlandı.

Geçen yıl Cizre'de, Sur'da, Nusaybin'de olduğu gibi askerin ev ev patlayıcı ve terörist araması yoluna gidilmeyeceğini belirten kaynaklar, “Cerablus, Dabık gibi yerleşim yerlerindeki durumla, El Bab arasında büyük fark var. Burada, terör örgütüyle bağlantılı geniş bir kitle var” yorumunu yaptı. El Bab'ı kontrol altına alabilmek için kritik 15 yerin tutulması gerektiğini, bunun çalışmalarını olumsuz hava koşullarına rağmen yerine getirmek için çalışmaların yürütüldüğünü belirten bölgedeki askeri kaynak, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

MEHMETÇİĞİ YALNIZ BIRAKTILAR: Türkiye, orada tam anlamıyla yalnız bırakıldı. ABD'nin ve koalisyon güçleri yaklaşık 25 gündür, hava harekatı da yapmıyor. Ne yapılıyorsa TSK tarafından yapılıyor. ABD, Rakka operasyonunu ertelediğini açıklaması da İŞİD teröristlerini rahatlattı.

15 KRİTİK NOKTA: ABD'nin, Rakka operasyonunu bahara ertelediğini açıklamasından sonra, bu kentte bulunan 700 civarında terörist, El Bab'a gelmek istiyor. Askerimiz, bunların giriş yapmak isteyeceği 15 civarında kritik yeri tam anlamıyla kontrol altına almak için çalışıyor. Onlar da askerimize özellikle canlı bomba, bomba yüklü araçlarla kayıp verdirmeyi planlıyor.

ELE GEÇİRME YOK: Bazıları, askerimizin El Bab'ı tamamen ele geçirmek istediğimizi sanıyor. Askerin böyle bir niyeti yok. Ancak, kent kontrol altına alınacak. Teröristlere yardım gelmesini önlenecek ve kentte hapis olmaları sağlanacak. Kuşkusuz onlar da buna karşı direniyor.

HAVA ŞARTLARI AĞIR: Üç gün yağan kardan, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtınadan tabii ki askerimiz de etkileniyor. Teröristler askerimizin giriş yapabileceği alanlarda hendekler kazmış. Karla kaplı olduğu için burada beyaz elbiselerle kendilerini gizliyorlar. Askerimiz yaklaştığı zaman canlı bomba olarak çıkıp saldırıyorlar. Komandolarımız daha çok canlı bombalarla savaşıyor.

SİVİLLERİN DURUMU: Askerimiz, sivillerin zarar görmemesi için çok dikkatli ve bu yüzden de ağır hareket ediyor. Örneğin, ele geçirdiğimiz eski hastane binası yaklaşık 1.5 ay gözetlendi. Evleri de havadan denetliyoruz. Bununla kalmayıp yerel kaynaklardan aldığımız bilgileri de değerlendirip ona göre hareket ediyoruz. Sivillerin zarar görmemesi için hassasiyetimiz en üst noktada. 280 bin nüfuslu El Bab'da, halen 80 bin kişi yaşıyor. Bunların önemli bir bölümü de IŞİD'e destek oluyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana. Askerimizin orada ne kadar kalacağı da belli değil. Bir yere girmesi kolay ama çıkması çok zordur.