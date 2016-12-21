El-Bab nerede? Askerlerimizin şehit olduğu El-Bab neresi?

El-Bab'da şehit olan askerlerimiz sonrasında vatandaşlar El-Bab nerede, El-Bab nerenin şehri sorusunun cevabını merak ediyor.

El-Bab'da şehit olan askerlerimiz sonrasında vatandaşlar El-Bab nerede, El-Bab nerenin şehri sorusunun cevabını merak ediyor.

Suriye iç savaşından diğer şehirlere göre nispeten az etkilenen El-Bab nerede? Türkiye askeri nerede savaşıyor? İşte merak edilen El-Bab şehri hakkında ayrıntılar…

Suriye iç savaşından diğer şehirlere göre nispeten az etkilenen El-Bab nerede? Türkiye askeri nerede savaşıyor? İşte merak edilen El-Bab şehri hakkında ayrıntılar…

EL-BAB’DA ŞEHİTLERİMİZ VAR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve 120'nci gününe giren ‘Fırat Kalkanı Harekatı' ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensuplarının ilerlemeye çalıştığı El Bab yakınlarındaki Türk askerlerinin konuşlu olduğu sahra hastanesinin kurulu olduğu bölgeye terör örgütü IŞİD militanlarınca saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada çok sayıda IŞİD'li terörist etkisiz hale getirilirken, dört askerimizin şehit olduğu, 15 askerimizin de yaralandığı belirtildi. TSK yaptığı açıklamada düzenlenen hava harekatıyla 40'ın üzerinde IŞİD teröristinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

EL-BAB NEREDE?

Bab 2012 yılının Nisan ayına kadar Suriye İç Savaşı’ndan nispeten az etkilenmekle birlikte, 20 Nisan’da Suriye Ordusu kentteki protestoculara ateş açmasıyla birlikte rejim güçlerine karşı isyan hareketi görülmeye başladı. İsyancılar ile rejim güçleri arasındaki bir dizi çarpışmadan sonra kent merkezi 18 Temmuz’da isyancıların eline geçti. Şehir Halep’in kuzeyinin isyancılar tarafından ele geçirilmesiyle tam olarak kontrol altına alınabildi. Kentte 2013 yılı yaz aylarında etkinliği görülmeye başlayan Irak ve Şam İslam Devleti, Kasım ayı itibariyle kontrolü tam olarak ele geçirdi. Şehir, Menbic’in 2016 yılı Ağustos ayında Suriye Demokratik Güçleri tarafından ele geçirilmesiyle IŞİD’in Suriye’nin kuzeyindeki en önemli savunma merkezi konumuna geldi. Bunun yanı sıra IŞİD'in kıyametten önce Haçlı ordularına karşı son kutsal savaşın verileceği yer olarak gördüğü Dabık’a yakın olması nedeniyle de örgüt tarafından ayrı bir öneme sahip bulunmaktadır[2].

El-Bab, IŞİD’in kontrolü altındaki bölgelerden Türkiye topraklarına yapılan saldırılar sonrasında başlatılan Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Türkiye’nin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu’ nun hedefi haline geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve 120'nci gününe giren ‘Fırat Kalkanı Harekatı' ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu mensuplarının ilerlemeye çalıştığı El Bab yakınlarındaki Türk askerlerinin konuşlu olduğu sahra hastanesinin kurulu olduğu bölgeye terör örgütü IŞİD militanlarınca saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada çok sayıda IŞİD'li terörist etkisiz hale getirilirken, dört askerimizin şehit olduğu, 15 askerimizin de yaralandığı belirtildi. TSK yaptığı açıklamada düzenlenen hava harekatıyla 40'ın üzerinde IŞİD teröristinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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