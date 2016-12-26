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El Bab’taki bombaların fotoğrafları

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab'a yerleştirilen el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını paylaştı.
13:1326 Aralık 2016
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El Bab’taki bombaların fotoğrafları
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab'a yerleştirilen el yapımı patlayıcıların fotoğraflarını paylaştı.

TSK’dan yapılan açıklamada, IŞİD  terör örgütünün mayın ve EYP kullanarak harekete duyarlı sensörler ile çok sayıda tuzak hazırladığına dikkat çekti.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

EYP'leri arazi, yol, bina yapısına uygun malzemeler ile kamufle ederek doğal görünüm sağladığı, bu hazırlanan tuzaklar sonucunda da her gün onlarca masum sivilin, özellikle çocukların hayatını kaybettiği vurgulanarak evlerin kapı önlerine belirli istikametlerde, taşların içini oyarak yalnızca düzenli ordu birliklerinin kullandığı RDX türü patlayıcılar yerleştirdiğine de dikkat çekildi.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Bu  patlayıcıların binlercesinin El Bab içerisine yerleştirilmiş durumda olduğu vurgulanarak bunların uzaktan kumanda ile de patlatılabildiği gibi aynı zamanda hareket etmesi halinde de infilak ettiği ifade edildi.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

Askeri kaynaklar, teröristlerin de bu şekilde havaya uçtuğu gibi bir askeri aracın yanından geçmesi halinde de patlatıldığına dikkat çektiler.  (iHA)

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