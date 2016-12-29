Elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan elektrik kesintisi açıklaması!

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı isyan ettirdi. İstanbul'un pek çok yerinde elektrikler yok ve vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek ve elektrikler neden kesik merak ediyor. İşte BEDAŞ'tan elşektrik kesintisi açıklaması!

İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı isyan ettirdi. İstanbul'un pek çok yerinde elektrikler yok ve vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek ve elektrikler neden kesik merak ediyor. İşte BEDAŞ'tan elşektrik kesintisi açıklaması!

İstanbul ve yurt genelinde hava şartları kötüleşiyor ve İstanbul’da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı zor durumda bırakıyor. İstanbul’un pek çok yerinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor ki bu soğuk havada vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek ve elektrikler neden kesik merak ediyorlar. İşte elektrik kesintileriyle ilgili son gelişmeler ve BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan İstanbul’daki elektrik kesintilerine dair kritik açıklama…

ELEKTİRİK KESİNTİSİ OLAN YERLER

İstanbul’da Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Bahçelievler, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy, Eyüp, Avcılar ilçeleriyle Anadolu yakası genelinde Kadıköy, Üsküdar, Pendik, Maltepe başta olmak üzere elektrik kesintileri yaşanıyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK, BEDAŞTAN AÇIKLAMA!

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘kesintiler “Ulusal Elektrik Sistemi'nden” kaynaklı' dedi. Ayrıca BEDAŞ yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapıldığını duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi’nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır. Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp ilçeleri etkilenmektedir. Ulusal Elektrik Şebekesi’nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır.”

Açıklama, “Ulusal elektrik şebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır.” şeklinde devam etti.

Ayedaş'tan yapılan açıklamada da, “Dağıtım hizmeti verdiğimiz İstanbul Anadolu Yakası genelinde saat 15.15 itibariyle ulusal şebeke sistemi kaynaklı elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Kesintilerden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm kaynaklarımızı seferberlik ilan ederek kullanıyoruz. Konunun çözümü ilgili kurumlar nezdinde sağlanan koordinasyon ile tarafımızca da takip edilmektedir” denildi.

ELEKTRİKLER NEDEN KESİK? BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı kesintilerle ilgili açıklama yaptı:

”Ülkemizi etkisi altına alan aşırı yağışlar ve fırtına, elektrik iletim hatlarımızda da geçici arızalara sebep olmaktadır. Özellikle, Marmara Bölgesi’nin kuzeyindeki yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle, iletim hatlarında meydana gelen arıza sonucu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul illerimizde saat 14:20’den başlayan elektrik kesintileri yaşanmaktadır.

Bakanlığımıza bağlı TEİAŞ bünyesindeki ekipler hava koşullarının elverdiği çerçevede yaşanan arızalara müdahale etmektedir. Kesintilerin en kısa zaman içerisinde giderilmesi için yoğun mesai harcanmaktadır.”