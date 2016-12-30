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Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşında alınacak asayiş tedbirleri açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların yılbaşını güven içinde karşılayabilmeleri adına alınacak asayiş ve genel güvenlik tedbirlerini açıkladı.
18:3230 Aralık 2016
Gündem
Emniyet Genel Müdürlüğü, yılbaşında alınacak asayiş tedbirleri açıkladı
Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların yılbaşını güven içinde karşılayabilmeleri adına alınacak asayiş ve genel güvenlik tedbirlerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle; “Yılbaşını vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla genel güvenlik ve asayişin temini açısından uygulanan tedbirlere ek olarak uygulanacak tedbirler belirlendi. Buna göre;

-Alışveriş merkezleri, pazar yerleri, mağazalar ve çarşılar gibi halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile ana arterlerde; kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık olaylarına karşı duyarlı bulunulacak, bu gibi yerlerde yaya ve motorize ekip sayısı artırılarak gerekli tedbirler alınacak.

-Yılbaşı tatili nedeniyle hava ve deniz limanları, gar ve terminal gibi yerlerde yolcu kapasitesi artacağından, belirtilen mahaller devriye ekipleri ile takviye edilecek ve özel güvenlik görevlileri uyarılacak.

-Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde meydana gelebilecek olayların önlenebilmesi veya yaşanabilecek taşkınlıklar sebebiyle vatandaşlarımızın huzur ve sükûnunu bozucu davranışların men edilebilmesi amacıyla yapılan denetimler arttırılacak.

-Yılbaşı nedeniyle şehir içi taşıma araçlarında ve duraklarda oluşacak yoğunluk dikkate alınarak bu gibi yerlerdeki kontroller arttırılacak.

-Vatandaşlarımızın yeni yıla topluca girmek için toplandıkları meydanlarda geçmiş yıllarda yaşanan ve basına da yansıyan olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacak.

-Kutlamalarda kullanılması muhtemel proteknik maddelerin ilgili mevzuatta belirtilen hususlara riayet edilerek kullanılmasına ve denetlenmesine azami hassasiyet gösterilecek.

-Meydana gelmesi muhtemel terör eylemlerine karşı şüpheli araç, şahıs, çanta, paket, poşet vb. üzerinde yapılan denetim ve kontroller sıklaştırılacaktır.”

DHA

Son güncelleme: 19:0830.12.2016
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