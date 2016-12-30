2016 yılının son Cuma gününe gelindi ve bugün yani 30 Aralık'ta cuma namazı kılınacak ve camilerde cuma hutbesi okunacak, müminler cuma mesajları paylaşılacak. Bu özel günü yakınlarınızla paylaşabilmeniz için hem sade metin hem de resimli cuma mesajları haberimizdedir... İşte sizin için seçtiğimiz en güzel Cuma mesajları seçkisi...

En güzel cuma mesajları! İşte 2016’nın son cuması için resimli ve yazılı cuma mesajları!

2016 yılının son Cuma gününe gelindi ve bugün yani 30 Aralık'ta cuma namazı kılınacak ve camilerde cuma hutbesi okunacak, müminler cuma mesajları paylaşılacak. Bu özel günü yakınlarınızla paylaşabilmeniz için hem sade metin hem de resimli cuma mesajları haberimizdedir... İşte sizin için seçtiğimiz en güzel Cuma mesajları seçkisi...

Bugün 2016 yılının son Cuma günü. 30 Aralık Cuma günü sevdikleriniz ve yakınlarınızla paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları haberimizde. 2017 öncesi bu son Cuma günü için derlediğimiz cuma mesajlarını SMS veya Whatsapp mesajı olarak ya da Facebook, Twitter gibi sosyal ağlardan paylaşabilirsiniz. Bugün kılınacak cuma namazında Diyanet’in belirlediği Cuma hutbesi de okunacak ki bugünün Cuma hutbesinin başlığı “Ömür Nimeti” ve Peygamberimiz (s.a.s) buyruğu ile başlıyor: “Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bil: Ölümden önce hayatın, meşguliyetten önce boş zamanın, yokluktan önce varlığın, ihtiyarlıktan önce gençliğin ve hastalıktan önce sağlığın”

HAFTANIN CUMA MESAJLARI SEÇKİSİ

– En değerli gündür Cuma. Bayramlardan ve aşure gününden bile daha değerlidir çünkü Cuma günü dünyada ve ahirette müminlerin bayramıdır. Cumanız mübarek olsun.

– Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim, hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Amin. Cumamız mübarek olsun inşallah.

– Ey müminler sabır ve namaz ile Allahtan yardım dileyin. Şüphesiz Allah, sabredenlerle beraberdir. En içten dualarımız kabul olsun cumamız da mubarek olsun.

– Allah’ım sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.

– Kaderimizi yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri, iyilikleri, hayırları alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

– Rabbim beni bugün de dua edenIerden, her zaman şükredenlerden ve sevmeyi bilenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

– Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

– Bir dua yolluyorum ve herkes için sağIık, mutIuIuk, esenlik ve huzur diliyorum. Sevdikleriniz hep yanınızda AIlah’ın selamı da hep sizinle olsun. Hepinize hayırIı cumalar dilerim.

– Cennet bahçelerinin en güzel gülleri yüzüne, bülbüllerin o şen nağmeleri diline, Allah sevgisi ve şevkati gönlüne, bu Cuma gününün bereketi üzerine olsun. Hayırlı cumalar…

– Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemiz, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip eyle ve bizlere cennetini ihsan et! Cumanız mübarek olsun.

– Allah’ım işlerimizde başarı ihsan et bizlere. Kötü yollara sapanları doğru yola döndür. Evlerimize mutluluk bahşet. Darda ve muhtaç koyma. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

– Allahım! Dillere destan, gönüllere ilaç rahmetin ile merhametini dileniyor ve bizleri insan olarak haşretmeni istiyoruz. Hayırlı cumalar.

– Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sağlıklısını, ahlakın faziletlisini, evladın terbiyelisini nasip ve müesser eylesin.

– Hayırlı Cumalar. Allah'ım; bize merhamet et, bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

– Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaati üzerinize olsun. Herkese hayırlı Cumalar.

– Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur geri çevirme. Hayırlı cumalar.