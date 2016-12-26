En iyi 5 George Michael şarkısı

Dünyanın sevdiği romantik şarkılarıyla ünlü George Michael hayatını kaybetti. Ama yapmış olduğu şarkılar uzun yıllar insanların aklında kalacak.

Dünyanın sevdiği romantik şarkılarıyla ünlü George Michael hayatını kaybetti. Ama yapmış olduğu şarkılar uzun yıllar insanların aklında kalacak.

Asıl adı Georgios Kyriacos Panayiotou olan İngiliz şarkıcı George Michael, 25 Aralık 2016’da İngiltere’deki evinde hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin bilinmediğini belirten menajeri kalp rahatsızlığı olabileceğini söyledi. Sanatçı dünyanın hayranlıkla dinlediği birçok şarkının altına imzasını atmıştı. İşte George Michael’ın en iyi 5 şarkısı:

5 – One More Try

Faith albümünün 4. single’ı olan şarkı, önceden acı çektiği için ilişkiden korkan genç bir adamın hikayesini anlatıyor.

4 – Last Chrıstmas(Wham!)

Wham! isimli düet grubuyla çıkardığı bu şarkıda, Noel’i bir aşk acısıyla harmanlıyor George Michael.

3 – Faıth

Aynı adı taşıyan albümün yayınlanan ikinci şarkısı olan Faith 1988 yılında karşımıza çıktı.

2 – Wake Me Up Before You Go-Go(Wham!)

1984 yılında Make It Big albümünün bir parçası olarak ünlenen şarkı, bugün bile gençlerin dilinde olacak kadar güzeldi.

1 – Careless Whısper

Birçok filmin en romantik sahnesinde çalmasından dolayı, Careless Whisper romantik bir anımızda kafamızda yankılanır. İşte George Michael böyle bir şarkı yapmayı başarmıştı…