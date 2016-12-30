Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan elektrik açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Twitter hesabından Marmara Bölgesi'nde meydana gelen elektrik kesintisine ilişkin açıklama yaptı. Öte yandan bakanlık gece yarısı bir açıklama daha yaparak arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Twitter hesabından Marmara Bölgesi'nde meydana gelen elektrik kesintisine ilişkin açıklama yaptı. Öte yandan bakanlık gece yarısı bir açıklama daha yaparak arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini vurguladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:” Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde yaşanan yoğun kara yağışı ve fırtınanın, Anadolu’dan gelen ve İstanbul’u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik, çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir. Yedi hattın tamamında Sakarya sınırları içerisinde meydana gelen tüm kopma ve arıza noktaları tespit edilmiş olup, 11 farklı ekiple bu noktalarda çalışmalar sürdürülmektedir. Kesintiler İstanbul’un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul’un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır. Çalışmalar yoğun kar yağışı, fırtına ve sise rağmen ara verilmeden gerçekleştirilmektedir. Kesintilerin, elektriğin yetersizliğinden dolayı olduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.”

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BAKANLIKTAN GECE YARISI AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul'un bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların tüm hızı ile devam ettiği bildirildi. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “Yedi hattın tamamında, Sakarya sınırları içerisinde meydana gelen tüm kopma ve arıza noktaları tespit edilmiş olup, 11 farklı ekiple bu noktalarda çalışmalar sürdürülmektedir. Kesintiler İstanbul'un genelini etkilememekte, belli bölgelerde kısmi olarak sürmektedir. Kısa sürede İstanbul'un tamamına elektrik verilmesi sağlanacaktır. Çalışmalar yoğun kar yağışı, fırtına ve sise rağmen ara verilmeden gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir”.