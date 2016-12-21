Engelli koca engelli eşini öldürdü

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan işitme ve konuşma engelli 41 yaşındaki Nuri Aktaş, boşanma davası açan engelli eşi 35 yaşındaki Sevinç Aktaş'ı bıçaklayarak öldürdü.

İşitme ve konuşma engelli eş, boşanma davası açan engelli karısını öldürdü

Taşobası Mahallesi’nde oturan ve çocukları olmayan 12 yıllık evli Nuri Aktaş, yaklaşık 1 ay önce eşi Sevinç Aktaş’ın şikayeti üzerine hakkında evden uzaklaştırma kararı verildi. Doğuştan 1 bacağı kısa olan Sevinç Aktaş, eşine boşanma davası da açtı. Bu durumdan haberdar olan işitme ve konuşma engelli eşi eve gelip, eşi ile kavga etti. Nuri Aktaş, kavga sırasında eşini bıçakladı. Ağır yaralanan Sevinç Aktaş, çağrılan ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Olay sırasında evlerinin yatak odasını yakan Nuri Aktaş, jandarmaya teslim oldu. DHA