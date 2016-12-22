Erdoğan’dan El Bab yorumu

Erdoğan: Bu coğrafyada durursak kendimizi Sevr şartlarında buluruz. Asimetrik saldırılarla karşı karşıyayız. Varlık mücadelesi veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ,Orman ve Su İşleri Bakanlığının toplu açılış töreninde konuşuyor. Konuşmasının başında El Bab’ta şehit düşen 16 askere değinen Erdoğan “Öncelikle dün El Bab’da şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırıldığı bu dönemde durmaya kalkarsak kendimizi bulacağız yer Sevr şartlarıdır. Asimetrik saldırılarla karşı karşıyayız. Varlık mücadelesi veriliyor. Etnik, mezhebi her türlü bölücülüğü deniyorlar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Dün El Bab’da şehit olan 16 askerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. 16 şehidimiz oldu, 200’e yakın DEAŞ’lı orada öldürüldü. Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık, gereğini de yapıyoruz. Bütün bunlar yapılırken bir taraftan diplomasi de yürüyor. Rusya ile, ABD ile, İran ile, Irak ile… Hepsiyle görüşmelerimizi yapıyoruz. Bugün Sarıkamış harekatının 102. yıl dönümü. Sarıkamış harekatında verdiğimiz şehitleri de minnetle yad ediyorum.

Barajları, göletleri, sulama tesisleri, ağaçlandırma çalışmaları başta olmak üzere geniş bir alana yayılan bu 151 eseri teker teker saymak mümkün değildi. Toplu açılış geleneğini oluşturmak için siyasi kadro oluşturan bir anlayış içinde olduk. Milletimiz bu hizmetleri görüyor, kimlerin nasıl yaptığını da biliyor. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz 14 yıldır istismar siyaseti yerine eser siyasetini tercih ettik. Konuşmayı, hakaret etmeyi Marifet sanan birilerine inat gece-gündüz çalıştık, ürettik, hizmet getirdik. Konuşmayı, hakaret edenlerin aksine Türkiye, bizden önceki üç yılda yüzde 3’ün altında büyürken, bizim dönemimizde ortalama 5.9 büyümeye ulaştı.

“DURMAYA KALKARSAK KENDİMİZİ SEVR ŞARTLARINDA BULURUZ”

Bizi kendilerince durdurmak istediler, onlar “Dur” dedikçe biz daha ileri atıldık. Değerli kardeşlerim, dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer Sevr şartlarıdır, oysaki biz Lozan’daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşıyoruz. Türkiye, İstiklal Harbi’nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele, tek devlet, tek millet, tek bayrak mücadelesidir. Bugün asimetrik bir saldırıyla karşı karşıyayız, terör örgütleri bu kavganın sadece piyonlarıdır.

Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar. Köken, meşrep farklılıkları üzerinden milletimizi bölmeye çalışıyorlar. Etnik bölücülük zehrini Kürt kardeşlerimize zerk etmeye çalıştılar, mezhep bölücülüğü zehrini Alevi kardeşlerimize bulaştırmaya çalıştılar, hamd olsun başaramadılar. Suriye’de, Irak’ta oynadıkları oyunu ülkemize taşıyamadılar. 15 Temmuz darbe girişimi, 17-25 Aralık gibi devlet içerisine sızdırılmış olan ihanet odaklarının diz çöktürme operasyonuydu. Milletimiz, darbecilerin karşısına dikilip bu operasyonu da boşa çıkardı. Son dönemde PKK terör örgütünün, DEAŞ terör örgütünün, Rus büyükelçisine yapılan suikastta olduğu gibi FETÖ terör örgütünün alçakla eylemleri, kaçırılan fırsatların telafisinin gayretidir.

Biz, Yunus Emre’nin dediği gibi; ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. İnancına, imanına sahip bir milletiz biz. Şehitlerimizi toprağa veriyor olabilir, ama hatıralarını yaşatmakta, mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.

Türkiye’deki her bir bireyin hakkının, hukukunun, özgürlük alanlarının muhafazası ve geliştirilmesi konusunda kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin refahı artırmak için bugüne kadar çok büyük hizmet ve yatırımları hayata geçirdik. Bu konularda en küçük duraksama, geriye gidiş söz konusu olmayacak. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum çok başka.

Bugün istikbalimizi, bekamızı koruma mücadelesiyle karşı karşıyayız. Onun için 79 milyon, geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz. Ve ben milletime teşekkür ediyorum, bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Önümüze çıkarılan engelleri de inşallah bu şekilde aşacağız.

Hiç uzağa gitmeye gerek yok, işte Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın faaliyeti ortada, enerjide gayet iyi noktadayız, hiç endişeniz olmasın. Ama biz birbirimizi Allah için sevelim. İnşallah 2023, 2053 ve 2071 ile çok daha farklı bir Türkiye’nin çok farklı bir Türkiye inşa edeceğiz. Ben sizleri bu duygularla, 4 milyar liralık bu yatırımların ülkemizin yarınları için yeni bir müjde olmasını temenni ediyorum