Erdoğan: Sırada Münbiç ve Rakka var

Cumhurbaşkanı Erdoğan SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü'nün açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan El Bab operasyonuna değinerek, “Sırada Münbiç var. Münbiç’ten sonra işte Amerika’da eğer burada da yeni dönemde ele ele verebilirsek, Rakka var. ‘Dünyadan bize ne’ diyenlere sesleniyorum. Biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür bunu bileceksin. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki, sizin bu parlamentoda ne işiniz var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe’de düzenlenen SGK Maltepe Şehit Erol Olçok Kampüsü’nün açılış törenine katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında “Şehit Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip şahadetleri çok yakından tanıdığım insanlar olması nedeniyle beni ve ailemi ayrıca etkilemiş, üzmüştür. Bir taraftan sevindirmiştir. Ailemde, Allah bize de böyle şahadet nasip etsin diyenler olmuştur. Zira şahadeti onun inceliğini anlayanlar, Rabbim bize de nasip eder mi diye hayıflanırlar. Rabbim bize bunu nasip etsin. Erol Olçok çok uzun yıllardır tanıdığım, ülkemizin en üretken kişilerden biri olarak tanıdığım hayatı düz değil fırtınalı yaşayan yerinde duramayan bir arkadaşımızdı. Vefatı da hayatı gibi sıra dışı oldu. Darbecilerin yakasına yapışıp hesap soran arkadaşımız açılan ateşte ilk şehit olanlardandı. Ama kalleşçe” diye konuştu.

“MİLET TALEP ETTİ. NE DİYOR ‘İDAM.’ PARLAMENTO BUNU GÜNDEMİNE ALMALIDIR”

Konuşması sırasında “İdam isteriz” sloganları üzerine Erdoğan, “Bu konudaki benim kanaatimi biliyorsunuz. Milletin talebi, parlamentonun yerine getirmesi gereken bir adımdır. Milet talep etti. Ne diyor ‘idam.’ Parlamento bunu gündemine almalıdır. Parlamento’dan bu karar çıkarsa ban geldiği zaman ben onaylanırım. Bunu defaatle söyledim. Bu konu devletin inisiyatifinde olan bir konu değildir. Devlet katili af yetkisine sahip değildir bana göre. Af yetkisi onun varislerinindir. George’un, Hans’ın böyle bir yetkisi yok. Onlar kendi, işine baksın. Dünyanın 3’te 2’sinde hala idam var. Onalar yapıyor da. Neymiş AB’de idam yok. AB’de olan veya bizde olmayan hepsini eşitlemek diye bir anlayış olabilir mi? Nitekim de olmuyor” ifadelerini kullandı.

“20 OCAK’TAN SONRA AMERİKA’DA YENİ YÖNETİM İLE ÖLGENİN DEĞERLENDİRMESİNİ YAPACAĞIZ”

El Bab operasyonuna değinen Erdoğan, “Biz, terörden arındırılmış bir güvenli bölge ilan edeceğiz Kuzey Suriye’de. Gençler, Kuzey Suriye’de yeniden bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz bu böyle biline. 20 Ocak’tan sonra Amerika’da yeni yönetim iş başı yapıyor. Onlarla da konuşacağız. Bölgenin değerlendirmesini yapacağız. Halep’ten 45 bin kardeşimizi kurtardık. Onları İdlib’e aldık. Gerekirse kendi topraklarımıza da çekebiliriz. İlk etapta bu adımı attık” diye konuştu.

“DÜN AKŞAM SAYIN PUTİN İLE BİR GÖRÜŞMEM OLDU. BİZLERE TEŞEKKÜRÜ OLDU”

Rusya lideri Vladimir Putin ile olan görüşmesine değinen Erdoğan, “Dün akşam sayın Putin ile bir görüşmem oldu. Bizlere teşekkürü oldu. ‘İnsanların kurtuluşunda el ele vermeseydik bu süreci bitiremezdik’ dedi. İşin bu bölümü bitti” diye konuştu.

“MÜNBİÇ’TEN SONRA İŞTE AMERİKA’DA EĞER BURADA DA YENİ DÖNEMDE ELE ELE VEREBİLİRSEK, RAKKA VAR”

Erdoğan, “Sırada Münbiç var. Münbiç’ten sonra işte Amerika’da eğer burada da yeni dönemde ele ele verebilirsek, Rakka var. ‘Dünyadan bize ne’ diyenlere sesleniyorum. Biz bu dünyada yaşıyoruz. Türkiye küresel bir güçtür bunu bileceksin. Bize bu soruyu soranlara diyorum ki, sizin bu parlamentoda ne işiniz var. Bir dünyaya bakışı yoksa orada durmasına gerek yok. Geldiğin yere dön. Olması gereken bu. Devletimizin ve milletimizin bekasını düşünüyor onun adımını atıyoruz. Bir haftadır neredeyse Genelkurmay Başkanımız bölgede. Ne yapıyor? Bütün harekatı yürütüyor. Ankara da mı otursun? Senin parlamentoda oturduğun gibi. İşimiz var işimiz” ifadelerini kullandı.

DHA