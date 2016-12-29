Erdoğan ‘başkan’ olursa yetkileri ne olacak? Avukat Ece Güner Toprak açıkladı

Başkanlık sistemine geçilirse Erdoğan'ın ne gibi yetkileri olacak? Herkesin dilinde olan ama kimsenin tam olarak bilmediği bu yetkileri Avukat Ece Güner Toprak, özetle iki basit tabloda derledi. Toprak'ın kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Başkanlık sistemine geçilirse Erdoğan'ın ne gibi yetkileri olacak? Herkesin dilinde olan ama kimsenin tam olarak bilmediği bu yetkileri Avukat Ece Güner Toprak, özetle iki basit tabloda derledi. Toprak'ın kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Avukat Ece Güner Toprak, Türkiye'de kurulması planlanan başkanlık sistemiyle birlikte Erdoğan'ın alacağı kilit yetkileri tablo halinde hazırlayıp kendi Twitter hesabından paylaştı. Güner'in tablosu sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Güner bunun dışında, ABD'deki başkanlık sistemi ve Türkiye'de planlanan başkanlık sistemi arasındaki farklar için de bir tablo oluşturdu. İşte Güner'in sosyal medyada dikkat çeken tabloları:





1-Yeni Anayasa ile Cumhurbaşkanına verilen kilit yetkileri bir TABLODA derledim. pic.twitter.com/docpxXo5KR — Av. Ece Güner Toprak (@EceGunerToprak) 28 Aralık 2016