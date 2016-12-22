Erdoğan’ın ‘Birkaç şehidimiz’ var sözlerine sosyal medyadan büyük tepki!

Fırat Kalkanı operasyonunda 14 yiğit kaybettik, Erdoğan 'Birkaç şehidimiz var' diyerek durumu açıkladı. Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. İşte Erdoğan'a gelen o tepkiler.

Fırat Kalkanı operasyonunda 14 yiğit kaybettik, Erdoğan 'Birkaç şehidimiz var' diyerek durumu açıkladı. Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. İşte Erdoğan'a gelen o tepkiler.

Dün akşam yine kalbimizin en orta yerine kor alev düştü. Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda 14 fidan şehit verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit haberini kürsüden ‘Maalesef birkaç şehidimiz oldu' sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte Erdoğan'a karşı giderek büyük tepkilerden bazıları:

Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz diyorlardı, 14 şehidimiz var, Meclis çalışıyor, Diktatörlüğü konuşuyor! Yazıklar olsun! — Muharrem İNCE (@vekilince) 21 Aralık 2016

Artik #Birkaç Şehit istemiyoruz — Hasan Yalnızoglu (@HasanYoglu34) 22 Aralık 2016

Kendi evlatlari olsa acaba Birkaç Şehit mi olurdu? — niran uysal (@uysalniran1) 22 Aralık 2016

anaların yüreğine ateş düşerken, koltuk sevdalısının Birkaç Şehit ifadesi akapelilerin hiçmi zoruna gitmedi. — gokce ozturk (@gokce0zturk) 22 Aralık 2016

Birkaç Şehit deyip halkı uyutan zihniyet şehitlerimizin kaniyla iktidarini yürütüyor. — Berk Savurt (@Berk_Savurt) 22 Aralık 2016

Erdoğan malesef birkaç şehidimiz daha olmuş demiş. Senin birkaç şehit dediğin göz göre göre ölüme sürüklediğiniz bu vatanın öz evlatları. — Seda BAYRAKLI (@sssssedaa) 22 Aralık 2016