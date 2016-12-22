Erdoğan’ın ‘Birkaç şehidimiz’ var sözlerine sosyal medyadan büyük tepki!

Dün akşam yine kalbimizin en orta yerine kor alev düştü. Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda 14 fidan şehit verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit haberini kürsüden ‘Maalesef birkaç şehidimiz oldu' sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte Erdoğan'a karşı giderek büyük tepkilerden bazıları:
Birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz diyorlardı, 14 şehidimiz var, Meclis çalışıyor, Diktatörlüğü konuşuyor! Yazıklar olsun!
— Muharrem İNCE (@vekilince) 21 Aralık 2016
Artik #Birkaç Şehit istemiyoruz
— Hasan Yalnızoglu (@HasanYoglu34) 22 Aralık 2016
Kendi evlatlari olsa acaba Birkaç Şehit mi olurdu?
— niran uysal (@uysalniran1) 22 Aralık 2016
anaların yüreğine ateş düşerken, koltuk sevdalısının Birkaç Şehit ifadesi akapelilerin hiçmi zoruna gitmedi.
— gokce ozturk (@gokce0zturk) 22 Aralık 2016
Birkaç Şehit deyip halkı uyutan zihniyet şehitlerimizin kaniyla iktidarini yürütüyor.
— Berk Savurt (@Berk_Savurt) 22 Aralık 2016
Erdoğan malesef birkaç şehidimiz daha olmuş demiş. Senin birkaç şehit dediğin göz göre göre ölüme sürüklediğiniz bu vatanın öz evlatları.
— Seda BAYRAKLI (@sssssedaa) 22 Aralık 2016
Tayyip Erdoğan; Bir kaç şehit verdik (14 Şehit)
— Gençer Beşiktaş (@Kultigin70) 22 Aralık 2016