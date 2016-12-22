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Erdoğan’ın ‘Birkaç şehidimiz’ var sözlerine sosyal medyadan büyük tepki!

Fırat Kalkanı operasyonunda 14 yiğit kaybettik, Erdoğan 'Birkaç şehidimiz var' diyerek durumu açıkladı. Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. İşte Erdoğan'a gelen o tepkiler.
11:2722 Aralık 2016
Gündem
Erdoğan’ın ‘Birkaç şehidimiz’ var sözlerine sosyal medyadan büyük tepki!
Fırat Kalkanı operasyonunda 14 yiğit kaybettik, Erdoğan 'Birkaç şehidimiz var' diyerek durumu açıkladı. Erdoğan'ın bu sözlerine sosyal medyada tepki yağdı. İşte Erdoğan'a gelen o tepkiler.

Dün akşam yine kalbimizin en orta yerine kor alev düştü. Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda 14 fidan şehit verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit haberini kürsüden ‘Maalesef birkaç şehidimiz oldu' sözleri sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte Erdoğan'a karşı giderek büyük tepkilerden bazıları:

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