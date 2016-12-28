CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, başkanlık sisteminin en büyük savunucularından Burhan Kuzu'yu, kendi kitabıyla vurdu! Erdoğdu, Kuzu'nun kitabından alıntı yaparak attığı Tweet sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Erdoğdu, başkanlık sisteminin en büyük savunucularından Burhan Kuzu’yu kendi kitabıyla vurdu!

CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, başkanlık sisteminin en büyük savunucularından Burhan Kuzu'yu, kendi kitabıyla vurdu! Erdoğdu, Kuzu'nun kitabından alıntı yaparak attığı Tweet sosyal medyada büyük beğeni topladı.

CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, yeni anayasa maddelerinin gündemde olduğu bugünlerde, başkanlık sisteminin en büyük savunucularından olan Burhan Kuzu'yu, kendi kitabıyla vurdu. Erdoğdu, Başkanlık sistemine, bizzat Burhan Kuzu'nun yazdığı kitapla muhalefet etti.

Kuzu'nun kitabından alıntı yapan Erdoğdu, Kuzu'nun yazmış olduğu metinde vurgulanmasını istediği yerin altını çizdi. İşte Kuzu'nun başkanlığa bakışı:

‘Nitekim Kuzey Amerika'daki Başkanlık Sistemini ülkelerine taşımak isteyen Güney Amerika ülkeleri, temel ilkeleri değiştirdiklerinden başarılı olamamışlardır. Örneğin, Başkana kanun hazırlama imkanı verilmiş ve gerektiğinde parlamentoyu dağıtma yetkisi tanınmıştır. Böyle bir sisteme Başkanlık sistemi denilemez. ‘

Burhan Kuzu’nun kitabından… Son paragrafa iyi bakın… Kendilerinin Anayasa tekliflerini yerden yere vurmuş… Allah şaşırtmasın… pic.twitter.com/lU2vrR7Dqm — Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 27 Aralık 2016

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