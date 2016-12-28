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Erdoğdu, başkanlık sisteminin en büyük savunucularından Burhan Kuzu’yu kendi kitabıyla vurdu!

CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, başkanlık sisteminin en büyük savunucularından Burhan Kuzu'yu, kendi kitabıyla vurdu! Erdoğdu, Kuzu'nun kitabından alıntı yaparak attığı Tweet sosyal medyada büyük beğeni topladı.
14:5328 Aralık 2016
Gündem
Erdoğdu, başkanlık sisteminin en büyük savunucularından Burhan Kuzu’yu kendi kitabıyla vurdu!
CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, başkanlık sisteminin en büyük savunucularından Burhan Kuzu'yu, kendi kitabıyla vurdu! Erdoğdu, Kuzu'nun kitabından alıntı yaparak attığı Tweet sosyal medyada büyük beğeni topladı.

CHP'li vekil Aykut Erdoğdu, yeni anayasa maddelerinin gündemde olduğu bugünlerde, başkanlık sisteminin en büyük savunucularından olan Burhan Kuzu'yu, kendi kitabıyla vurdu. Erdoğdu, Başkanlık sistemine, bizzat Burhan Kuzu'nun yazdığı kitapla muhalefet etti.
Kuzu'nun kitabından alıntı yapan Erdoğdu, Kuzu'nun yazmış olduğu metinde vurgulanmasını istediği yerin altını çizdi. İşte Kuzu'nun başkanlığa bakışı:

‘Nitekim Kuzey Amerika'daki Başkanlık Sistemini ülkelerine taşımak isteyen Güney Amerika ülkeleri, temel ilkeleri değiştirdiklerinden başarılı olamamışlardır. Örneğin, Başkana kanun hazırlama imkanı verilmiş ve gerektiğinde parlamentoyu dağıtma yetkisi tanınmıştır. Böyle bir sisteme Başkanlık sistemi denilemez. ‘

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Son güncelleme: 14:5428.12.2016
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