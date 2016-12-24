Kaza yaptığı yere reflektör koyarken otomobil çarptı

ESENLER Tem bağlantı yolu Atışalanı mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen kaza sonrası çekici bekleyen aracın sürücüsüne arkadan gelen bir başka araç çarptı. Kaza sonrası Azerbaycan uyruklu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Tem bağlantı yolu Edirne istikameti Atışalanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 MM 090 Azerbaycan plakalı lüks cipin sürücüsü Ferman Mammadlı gece saat 02.30 sıralarında beraberinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen kız arkadaşı ile Tem bağlantı yolu Edirne istikametine doğru giderken, Esenler Atışlanı mevkiine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks cip bir süre ilerledikten sonra orta şeritte durdu. Kazayı yara almadan atlatan Mammadlı durumu önce arkadaşlarına haber verdi daha sonra da yanında bulunan kız arkadaşını yoldan geçen bir taksiyle evine yolladı.

YOLA REFLEKTÖR KOYMAK İÇİN ARACINDAN İNDİ

Kaza sonrası arkadaşlarını beklemeyen sürücü durumu polis ekiplerine ve çekiciye de haber verdi. Bu sırada Mammadlı arkadan gelen sürücülere uyarıda bulunmak için yola reflektör koymak istedi. Aynı istikamette ilerleyen 34 NS 6981 plakalı aracın sürücüsü Yasin S. aracından inen Mammadlı’yı fark etmeyerek çarptı. Kaza yaptığını fark eden ve bir süre ilerleyen Yasin S. yaklaşık 100 metre ileride durarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen arkadaşları Mammadlı’nın cansız bedenini görünce şoka girdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mammadlı’nın kaza sonrası hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışması yaparken, trafikte kontrollü bir şekilde tek şeritten verildi.

Kaza yapan araçlar incelemelerin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı. Mammadlı'nın cansız bedeni ise Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Ferman Mammadlı'nın İstanbul'da bulunan özel bir üniversitede inşaat mühendisliği bölümünde okuduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin kaza sonrası soruşturma başlattığı öğrenildi.

DHA