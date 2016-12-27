Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay’a beraat!

Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın, "Ergenekon sanıklarını tahliye etme amacıyla yargıyı etkileme" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın, "Ergenekon sanıklarını tahliye etme amacıyla yargıyı etkileme" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Seyfi Oktay, Sefa Altıoğlu, Hüseyin Yıldırım, Kudbedin Kaya, Ali Hadi Emre ve Tülay Bekar ile duruşmaya gelmeyen sanıkların avukatları katıldı.

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Duruşmada ayrı ayrı söz alan sanıklar, “Mahkemenizce alınan, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2016/315 esas sayılı dosyası ile ilgili birleştirme muvaffakat istenmesi yönündeki ara karardan vazgeçilerek yargılamaya devamla karar verilmesini istiyoruz. Davaya konu bütün eylemler İstanbul yargı sınırları içerisinde gerçekleştirildiği iddia edilmektedir. ‘Ergenekon’ adı ile bilinen ana dosyada yargıtay bozma ilamı göz önüne alındığında bu dosyanın birleştirilmesine gerek yoktur. Yargılama yeterince sürüncemede kalmıştır. Gerek AİHM içtihatları ve gerekse iç hukuktaki diğer içtihatlar göz önüne alındığında uzun yargılamanın adil yargılama ilkesine aykırılık oluşturacaktır. Bu dosyada da yargılama uzun süre devam etmektedir. Daha da uzaması adil yargılama ilkesinin ihlal edilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle ara kararından vazgeçilmesi ve iddia makamından esas hakkında mütalaa alınarak karar verilmesini talep ediyoruz” dediler. Sanıklar ayrı ayrı beraatlerini istediler.

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Mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı yargılamanın daha fazla sürüncemede kalmaması bakımından ara kararından vazgeçilmesini talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme, delillerin toplandığı ve karar verilebileceği kanaatine varıldığından birleştirilmeye yönelik ara karardan vazgeçilmesine karar verildi. Seyfi Oktay’ın suç tarihi itibariyle kamu görevlerinin kişisel verileri kaydetmesi suçundan beraatine karar veren mahkeme, tüm sanıkların ‘Ergenekon Silahlı Terör Örgütü’nün yargı kanadını oluşturan örgüt üyeleri olduklarına veya örgüt üyesi oldukları halde örgüt adına suç işlediklerine, adil yargılamayı veya yargı görevini yapanları etkilemeye teşebbüs suçunu işlediklerine dair suçsuzluk savunmalarının aksini kanıtlayacak her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı, mahkumiyete yeterli delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanıklar Seyfi Oktay, Ali Hadi Emre,Tülay Bekar, Mehmet Cengiz, Kudbedin Kaya, Hüseyin Yıldırım, Canfer Balçık ve Sefa Altıoğlu’nun bir süre gözaltına alındıklarını ve tutuklandıklarını, sonuçta beraat ettiklerini belirterek tazminat hakları bulunduğunu bildirdi.

Sanıklar Erkan Bülent Haberal, Ali Hadi Emre, Hüseyin Yıldırım, Mehmet Cengiz, Sefa Altıoğlu, Tülay Bekar, Kudbedin Kaya, Ali Haberal, Canfer Balçık, Şehriban Nihan Atasagun ve Seyfi Oktay’ın yargılamada kendilerini müdafi ile temsil etmedikleri ve sonuçta beraat ettikleri için avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince her bir sanık için ayrı ayrı 3 bin 600 lira avukatlık ücretinin hazineden alınarak sanıklara ödenmesine karar verildi.

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İddianamede, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay, “Silahlı örgüte üye olmak”, “Hukuka aykırı kişisel verileri kaydetmek”, “Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs etmek” ve “Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek” suçlarından 10 yıl 9 ay ila 26,5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyordu. Sanıklardan Tülay Bekar, Ali Hadi Emre, Mehmet Cengiz, Kudbedin Kaya, Canfer Balçık ve Hüseyin Yıldırım’ın da “silahlı örgüte üye olmak”, “yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs etmek” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs etmek” suçlarından 10 ila 22’şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları talep ediliyordu.

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İddianamede, Sefa Altıoğlu, Şehriban Nihan Atasagun, Ali Haberal, Erkan Bülent Haberal’ın “Ergenekon silahlı terör örgütü”nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte, örgüt adına suç işledikleri gerekçesiyle 10 ila 22’şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları isteniyordu. Bu sanıklardan Ali Hadi Emre, Tülay Bekar, Mehmet Cengiz ve Kudbedin Kaya, soruşturma başlangıcında 5 Haziran 2010 tarihinde tutuklanmış, avukatlarının itirazı üzerine de 11 Haziran 2010 tarihinde serbest bırakılmıştı. DHA