Facebook kullanıcıları ve hat sahipleri dikkat!

Akla hayale gelmeyen yöntemlerle çalışan dolandırıcıların son hedefi Facebook kullanıcıları oldu.

Akla hayale gelmeyen şeytani dolandırıcılık yöntemi şu şekilde çalışıyor. Önce bir Facebook profili ele geçiriliyor. Ardından ele geçirilen hesaptaki kişinin mesaj kutusundan yakınları tespit edilerek mesaj gönderiliyor. Mesajda, ünlü bir teknoloji firmasından yılbaşına özel hediye çeki kazanıldığı, çekiliş bileti dağıtıldığı belirtiliyor. Eğer kullanılan hat faturalı ise hedef kişiye çekiliş bileti verileceği söyleniyor. Bu sırada kişinin telefon bilgileri talep ediliyor. Bir yakını ya da akrabasıyla görüştüğünü zanneden mağdurun telefon numarasını dolandırıcılarla paylaşması ve kendisine gönderilen mesajı ‘EVET’ diye onaylaması üzerine kesilen para dolandırıcının hesabına geçiyor, dolandırılan kişinin de telefon faturasına 84 TL olarak yansıyor.

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KREDi KARTINI BOŞALTIYORLAR

Elbette bu dolandırıcılık eyleminin ileri boyutları da var. Kötü niyetli kişiler bazen kredi kartı bilgilerini de ele geçirebiliyor ve kredi kartının içini tamamen boşaltıyor. Konuyla ilgili SÖZCÜ’nün görüştüğü GSM operatörü yetkilisi, dolandırıcıların gönderdiği mesaj onaylanmadığı takdirde 84 liranın faturaya yansımayacağını, onaylandığı takdirde ise ödemenin faturaya yansıtıldığını belirtti. Bu tip dolandırıcılık eylemlerinden kurtulmanın en etkili yolu GSM operatörünün hattı mobil alışverişe kapatması.

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PEKİ MAĞDURLAR TUZAĞA DÜŞERSE NE YAPMALI?

– GSM firmasıyla iletişime geçilmeli ve dolandırıcılık şikâyeti yapılmalı.

– GSM firması ile iletişime geçip hattın mobil alışverişe kapatılmalı.

– Savcılığa şikâyet dilekçesi verilmeli.

– Savcılığa verilecek şikâyet dilekçesinde numara için tedbiren yasaklama istenmeli.

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DOLANDIRICILARDAN NASIL KORUNMALI?

– Facebook hesapları için telefon onaylı şifre güvenliği oluşturun.

– Tanımadığınız kişileri listenize asla dahil etmeyin.

– Şifrenizi özenle ve kolayca açığa çıkmayacak harf, rakam ve çeşitli noktalama işaretlerinden oluşacak şekilde belirleyin.

– Facebook'ta profillerden spam yayınlanan linklere giriş yapmayın. Facebook mesajı ile ulaşan arkadaşlarınızın rutin dışı istekleri olursa kendisiyle iletişime geçip mesajı onun gönderip göndermediğini sorun.

– Onay istenen mesajların tamamını okuyun. Para kesileceği ibaresi açık bir şekilde GSM firması tarafından gönderiliyor.

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İŞTE BÖYLE KANDIRIYORLAR!

Facebook kullanımının ve kullanıcı yaş ortalamasının artması dolandırıcılık faaliyetlerini de artırdı. Dolandırıcıların online ödeme yoluyla mağdurlardan yaklaşık 20 milyon TL dolandırdıkları ortaya çıktı.