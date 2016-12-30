Fenerbahçe Menemen Belediye maç özeti izle: Fenerbahçe ‘menemen’ ziyafeti verdi

Fenerbahçe Menemen Beledi maçı bol gollü bir müsabakaya sahne oldu. Fenerbahçe Menemenspor maçının geniş özetinin izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Fenerbahçe Menemen Beledi maçı bol gollü bir müsabakaya sahne oldu. Fenerbahçe Menemenspor maçının geniş özetinin izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTE) Fenerbahçe Menemen Belediye ile kendi sahasında karşı karşıya geldi. Karla karışık yağmurda top oynayan iki takım hava koşullarına rağmen iyi bir mücadele sergiledi. İlk yarı iki gol bulan Fenerbahçe ikinci yarıda adeta gol oldu yağdı ve karşılaşma 6 – 0 bitti. Maça damga vuran ise Fernandao oldu.

Fenerbahçe Menemen Beledi maçının geniş özetini izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

FENERBAHÇE MENEMEN BELEDİYE MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Menemen Belediyespor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 6-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Fernandao hat-trick yaparak yıldızlaştı. Diğer goller, Skrtel, Samed ve Stoch'un ayağından geldi.

Fenerbahçe grupta 7 puana yükseldi, Menemen Belediyespor ise 3 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada Stoch’un sol kanattan ceza sahasına ortasında Fernandao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

22. dakikada sağ kanattan Stoch’un kullandığı köşe atışında arka direkte Skrtel’in şutunda top farklı şekilde dışarı gitti.

38. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içinde buluşan Salih’in pasında Fernandao’nun rövaşatasında meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-041. dakikada sol kanattan Stoch’un kullandığı köşe atışında arka direkte Skrtel’in vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Mustafa Şen’in kullandığı serbest vuruşta kaleci Fabiano kornere çeldi.

48. dakikada sağ kanattan Mustafa Şen’in kullandığı köşe atışında ön direkte Yasin’in kafa vuruşunda top kaleci Fabiano’da kaldı.

54. dakikada Razaman’ın ara pasıyla topla buluşan Stoch’un süratle ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Amir, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

58. dakikada şık hareketlerle ceza sahasına giren Stoch’un pasında Fernandao’nun şutu kaleciden döndü. Dönen topa Salih’in vuruşunda top üst direğe çarpıp oyun alanına geri geldi. Ardından savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Stoch’un şutunda defansa çarpan top kornere çıktı.

67. dakikada sağ kanattan Caner’in ortasında altıpas içinde bomboş durumda Fernandao topu filelere yolladı. 3-0

69. dakikada Fernandao’nun ortasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Stoch’un pasında Samed Karakoç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

78. dakikada Şener’in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Fernandao ceza sahasına girip kaleciyi de çalımladıktan sonra boş kaleye meşin yuvarlağı yolladı. 5-0

84. dakikada Salih’in pasında sol kanatta topla buluşan Stoch’un ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 6-0