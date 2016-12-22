Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı hangi kanalda? (A2 TV CANLI İZLE)

Fenerbahçe kupa maçında Menemen Belediyespor ile karşılaşacak, taraftarlar Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı hangi kanalda sorusunu sormaya başladı. Fenerbahçe Menemen Belediyespor A2 TV ekranlarında yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Menemen Belediyespor canlı izleme ayrıntıları.

Fenerbahçe kupa maçında Menemen Belediyespor ile karşılaşacak, taraftarlar Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı hangi kanalda sorusunu sormaya başladı. Fenerbahçe Menemen Belediyespor A2 TV ekranlarında yayınlanacak. İşte Fenerbahçe Menemen Belediyespor canlı izleme ayrıntıları.

Fenerbahçe yedekleriyle Menemen deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı saat kaçta başlayacak? A2 TV internetten nasıl izlenecek? İşte Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı hakkında merak edilenler ve Fenerbahçe Menemen canlı yayın linki.

FENERBAHÇE MENEMEN BELEDİYESPOR MAÇ AYRINTILARI

2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Belediye ile bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, sahaya yedek ve U21 oyuncularından kurulu bir kadro sürecek. Hollandalı çalıştırıcı, birçok as oyuncusunu ligdeki Trabzonspor maçı öncesi dinlendirecek. Tecrübeli teknik adamın, U21 takımından Savaş, Yiğithan, Abdurrahman, Ramazan, Erdi, Samed ve Caner gibi genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

A2 TV İNTERNETTEN NASIL İZLENECEK?

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A2 TV FREKANS AYARLARI

A2 TV'yi izlemek isteyen okurlarımız, aşağıdaki platformlardan A2 TV'yi izleyeceği platformları bulabilirler;

– Digiturk'te 35 nolu kanal

– Teledünya'da 37 nolu kanal

– Turkcell TV'de 29 nolu kanal

– Tivibu'da 59 nolu kanalda ve

– TÜRKSAT 4A uydusunda,

A2 TV FREKANS BİLGİLERİ-TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI NASIL İZLENECEK?

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)