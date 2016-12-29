Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı izle – Türkiye Ziraat Kupası ATV canlı izle!

Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı bu akşam Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanıyor. İşte Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı canlı izleme ile ilgili detaylar...

Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı bu akşam Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanıyor. İşte Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı canlı izleme ile ilgili detaylar...

Fenerbahçe bu akşam Türkiye Ziraat Kupası’nda Menemen Belediyespor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı saat 20.30’da başlayacak ve karşılaşma ATV’den canlı yayımlanacak. Fenerbahçe önceki maçta Menemen Belediyespor’u 1-0 mağlup etmişti ki bu maçı da kazanarak Türkiye Ziraat Kupası’nda son iki maça sorunsuz girmek istiyor. Aşağıdaki bağlantıdan ATV’nin canlı yayınına erişebilir Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı internetten canlı izleyebilirsiniz.

Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı izle

Bu maç öncesinde sarı-lacivertliler 4 puanla 2. sırada yer alırken, İzmir temsilcisi 3 puanla 3. sırada. Fenerbahçe 3. hafta maçında rakibini Fernandao'nun golüyle 1-0 yendi.

FENERBAHÇE MENEMEN BEELEDİYESSPOR MAÇI İLK 11LER

Fenerbahçe: Fabiano, İsmail, Skrtel, Neustadter, Şener, Ozan, Salih, Caner, Ramazan, Stoch, Fernandao

Menemen Belediyespor: Menemen Belediyespor: Amir, Veli, Efe, Hakan Yandaş, İbrahim, Yasin, Murat, Erman, Ertuğrul,