Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı izle – Türkiye Ziraat Kupası ATV canlı izle!

Fenerbahçe bu akşam Türkiye Ziraat Kupası’nda Menemen Belediyespor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı saat 20.30’da başlayacak ve karşılaşma ATV’den canlı yayımlanacak. Fenerbahçe önceki maçta Menemen Belediyespor’u 1-0 mağlup etmişti ki bu maçı da kazanarak Türkiye Ziraat Kupası’nda son iki maça sorunsuz girmek istiyor. Aşağıdaki bağlantıdan ATV’nin canlı yayınına erişebilir Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı internetten canlı izleyebilirsiniz.
Fenerbahçe Menemen Belediyespor maçı izle
Bu maç öncesinde sarı-lacivertliler 4 puanla 2. sırada yer alırken, İzmir temsilcisi 3 puanla 3. sırada. Fenerbahçe 3. hafta maçında rakibini Fernandao'nun golüyle 1-0 yendi.
Fenerbahçe: Fabiano, İsmail, Skrtel, Neustadter, Şener, Ozan, Salih, Caner, Ramazan, Stoch, Fernandao
Menemen Belediyespor: Menemen Belediyespor: Amir, Veli, Efe, Hakan Yandaş, İbrahim, Yasin, Murat, Erman, Ertuğrul,