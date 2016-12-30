FETÖ operasyonunda yakalanan askerlerden 161’i tutuklandı

İstanbul Polisi'nin 17 Aralık'ta düzenlediği FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan, aralarında albay ve teğmenlerinde bulunduğu 351 şüpheliden 172'si adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 161'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün askeriye içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 15 Temmuz sonrasında kapsamlı bir soruşturma başlattı. İstihbarat birimlerince ByLock kullandıkları belirlenen yüzlerce rütbeli askerin bilgileri, İstanbul Emniyeti’ne bildirildi. Bunun üzerine dosya birimler aralarında paylaştırıldı. Şüpheliler teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlendi. Banka hesapları ve geçmişe yönelik görüşmeleri incelenen 575 şüphelinin yakalanması için karar alındı. Operasyonun startı 17 Aralık’ta verildi. 54 ilde eş zamanlı başlayan operasyonda aranan şüphelilerden 351’i yakalandı.

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172 ASKER SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden 68’i İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nce, 39’u Organize, 69’u Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gözaltına alındı. Diğer şüpheliler ise farklı birimlerce yakalandı. Üç şubedeki 172 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Önceki gün ve dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 161’i tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlanan 11şüpheli ise serbest bırakıldı. Emniyetteki 179 askerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.