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FETÖ’den açığa alınan O Ses Türkiye yarışmacısı hakkında karar verildi!

Popüler O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar gelen ve bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten açığa alınan Eskişehirli Osman Vahit Özdal görevine iade edildi.
12:3923 Aralık 2016
Gündem
FETÖ’den açığa alınan O Ses Türkiye yarışmacısı hakkında karar verildi!
Popüler O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar gelen ve bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten açığa alınan Eskişehirli Osman Vahit Özdal görevine iade edildi.

2014 – 2015’te TV8’de ekrana gelen O Ses Türkiye yarışmasının 4. sezonuna katılan Osman Vahit Özdal, kısa sürede adından söz ettirmiş, yarışmada yarı finale kadar yükselmişti. Eskişehir Valiliğinde memur olarak görevini sürdüren Özdal, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınmış ve kendisine yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından eski O Ses Türkiye yarışmacısı Özdal hakkında karar verildi ve Özdal görevine iade edildi. Bu karar sonrasında memuriyet görevine geri dönmüş oldu. İHA

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Son güncelleme: 13:2223.12.2016
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