FETÖ’den açığa alınan O Ses Türkiye yarışmacısı hakkında karar verildi!

Popüler O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar gelen ve bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten açığa alınan Eskişehirli Osman Vahit Özdal görevine iade edildi.

Popüler O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kadar gelen ve bir süre önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memuriyetten açığa alınan Eskişehirli Osman Vahit Özdal görevine iade edildi.

2014 – 2015’te TV8’de ekrana gelen O Ses Türkiye yarışmasının 4. sezonuna katılan Osman Vahit Özdal, kısa sürede adından söz ettirmiş, yarışmada yarı finale kadar yükselmişti. Eskişehir Valiliğinde memur olarak görevini sürdüren Özdal, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınmış ve kendisine yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından eski O Ses Türkiye yarışmacısı Özdal hakkında karar verildi ve Özdal görevine iade edildi. Bu karar sonrasında memuriyet görevine geri dönmüş oldu. İHA