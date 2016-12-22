FETÖ’nün kumpas kurduğu komutan El Bab’ta yaralandı

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Askeri Casusuluk kumpasıyla hapse giren ve bir yıl cezaevinde kalan Binbaşı Merdin Kışkan El Bab’ta yaralandı.

Kendisi de FETÖ mağduru olan Mustafa Önsel aynı cezaevinde kaldığı gazi Binbaşı ile ilgili bir hapishane havalandırmasında çektirdiği bir fotoğrafı Facebook’tan paylaşarak şu bilgileri verdi:

“Hikayesini Casusluk Kumpası kitabımda ‘Hem Alevi hem Sünni; hem Süryani hem Türk' diye aktardığım ve Mamak Cezaevinde 1 yıl birlikte kaldığım Binbaşı. Merdin Kışkan da El Bab’ta yaralanmış. Acil şifalar diliyorum mert asker. Dün FETÖ’cüler pusu kurdu cezaevine düştün. Bugün IŞİD pusu kurdu hastaneye düştün. Türk milleti sana minnettardır”