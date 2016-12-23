El Bab şehitleri toprağa veriliyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye El Bab’da şehit olan 16 asker için memleketlerinde cenaze töreni düzenleniyor.

Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında Türk askerlerine yönelik terör örgütü IŞİD unsurları tarafından önceki gün saldırılar düzenlendi.Saldırılarda; biri Binbaşı, 6’sı Astsubay, 9’u Uzman Çavuş 16 askerimizin şehit oldu. Bugün şehitlerimiz için memleketlerinde tören düzenleniyor. İşte şehitlerimizin cenazeleri…

24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın, Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı. 24 günlük nişanlı şehidin cenazesinin üzerine nişanında giydiği kıyafeti örtüldü. Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ unsurlarının saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilk olarak baba ocağına getirildi. Yaklaşık 16 yıl önce ayrılan anne ve babanın evlerine cenaze helallik alınmak üzere ayrı ayrı götürüldü. Baba Mustafa Yalçın, helallik alınırken metanetini korumaya çalıştı. Gözyaşları arasında okunan duaların ardından şehidin cenazesi, baba ocağına yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan annesinin Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde tek katlı evinin önüne getirildi. Burada şehidi annesi Asuman Şerbetçi, kardeşi Mert Yalçın ve nişanlısı Özge İslam karşıladı. Acılı anne, “Yavrum ne yapayım ben seni koruyamadım, elimden bir şey gelmedi. Ali hepimizi bıraktı gitti” diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kardeşi metanetini korumaya çalışırken, nişanlısı Özge İslam gözyaşlarına boğuldu. Yakınları tarafından teselli edilmeye çalışılan Özge İslam, cenaze törenine katılanları duygulandırdı.

İstanbul'da 24 gün önce nişanlanan şehidin 3 ay sonra hayatını Özge İslam'la birleştirmeye hazırlanırken şehit olması yürekleri dağladı. Şehidin nişanında giydiği kıyafet, bir yakını tarafından tabutunun üzerine örtüldü. Şehit Yalçın'ın geride sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı nişan fotoğrafları kaldı. Şehidi Erbaa'da binlerce vatandaş son yolculuğuna uğurladı. Dev Türk bayrağı açan gençler, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” sloganları attı.

Cenazeye Bakanı Veysel Eroğlu da katıldı

Cenazeye Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Tokat Valisi Cevdet Can, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Coşkun Çakır, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, Garnizon Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Erbaa Kaymakamı Abdulkadir Demir, Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ile binlerce vatandaş katıldı.

ÇORLU’DA ACI HAYKIRIŞ: “GÜLE GÜLE MELEĞİM NASIL KIYDILAR SANA”

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nde teröristlerin saldırısında şehit olan 16 askerden Piyade Uzman Çavuş 23 yaşındaki Akın Acar’ı, annesi Hanife Acar, “Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni” diye gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı. Suriye’deki Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Akın Acar, memleketi Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı. AKUT gönüllüsü de olan şehit Uzman Çavuş Akın’ın cenazesi sabah saatlerinde Devlet Hastanesi’nden alınarak Kazimiye Mahallesi’ndeki evine getirildi. Şehidi, evinde annesi Hanife Acar ile yakınları gözyaşları arasında karşıladı.

AKUT HEYETİ DE KATILDI

Evdeki duanın ve helallik alınmasından sonra şehit Uzman Çavuş Akın’ın cenazesi Hacı Mehmet Şirikçi Camisi’ne getirildi. Buradaki törene Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, 5’inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Ak Parti Milletvekili Metin Akgün, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan ile İzmir’den gelen AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Saydun Gökşin beraberinde 35 kişilik bir heyetle, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

AKUT Başkanı Gökşin, “Şehit Acar AKUT gönüllüsü ve bizim bilgi iletişimimize bakıyordu. Uzun bir süre İzmir’de birlikte çalıştık. Daha sonar askerlik görevini yapmak için orduya katıldı. Maalesef şehit oldu, bizlerde Türkiye’nin bir çok yöresindeki AKUT ekibi ile cenazeye geldik” dedi.

TABUTA ÖRTÜLEN TÜRK BAYRAĞINI İSTEDİ

2 çocuk annesi Hanife Acar, musalla taşında şehit oğlunun tabutuna sarılarak, “Ben seni böyle mi görecektim? Meleğim canım. Güzel yavrum benim, yeşil gözlerine doyamadım ben. Sen bana nasıl bakıyorsun öyle, canım benim içim yanıyor. İçim sızlıyor. Güle güle meleğim canım oğlum. Senin yeşil gözlerine doyamadım. Nasıl kurban ettiler seni” diye gözyaşları döktü. Anne Acar, tabutun yanında bulunan komutana, “Oğlumun tabutundaki bu Türk bayrağını istiyorum. Oğlumun evinde Atatürk ve Türk bayrağı köşesi vardı. O çok severdi bayrağını ve Atatürk'” dedi. Komutan da, “Bu bayrağı size vereceğiz, merak etmeyin” dedi. Şehidin polis memuru babası Muzafer Acar’ın ise 4 yıl önce vefat ettiği belirtildi.

KAYSERİ’DE YAN YANA UĞURLANDILAR

‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda El Bab’da şehit düşen Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, yan yana uğurlandı. Şehit Mehmet Kökkaya’nın 2 yaşındaki kızı Elif’in babasının fotoğrafıyla oynarken ağlamaya başlaması yürek dağladı. Cuma namazını müteakip Kalem Kırdı Camii’nde kılınan cenaze namazına, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şengül, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende ağabeyinin fotoğrafına sarılan Şehit Osman Çelik’in kardeşi Ozan Çelik, “Hepimiz ayaktayız. Gerekirse ben de askere gitmeye hazırım” dedi. Şehit Mehmet Kökkaya’nın 2 yaşındaki kızı Elif de, cenaze törenine annesinin kucağında geldi. Burada babasının fotoğrafıyla oynarken ağlayan küçük Elif, yürekleri dağladı. Şehitler Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya kılınan cenaze namazının ardından Hava Şehitliği’nde toprağa verildi.

Kars, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, Kars'ın Susuz ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Askeri uçakla cenazesi dün gece saatlerinde Harakani Havaalanına getirilen şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı için bugün Cuma namazını müteakip Susuz ilçesi Merkez Cami’de tören düzenlendi. Törene, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Milletvekili Selahattin Beylibey, Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AKP İl Başkanı Adem Çalkın, kamu kurum amirleri, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarılarak gözyaşı döken şehidin yakınları uzun süre teröre lanet okudu. Şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı, kılınan cenaze namazının ardından Susuz ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Astsubay Ökkeş Karaca, Kahramanmaraş’a defnedildi

Suriye’de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı’nda, terör örgütü DEAŞ saldırısında şehit olan Tankçı Astsubay Kıdemli Çavuş 25 yaşındaki Ökkeş Karaca, memleketi Kahramanmaraş’ta Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak’ın da katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehit Astsubay Ökkeş Karaca’nın cenazesi ilk olarak merkez Onikişubat İlçesi’ne bağlı Kale Mahallesi’ndeki baba ocağına getirildi. Cenazenin eve gelmesiyle birlikte şehidin annesi Şerife Karaca ile kardeşleri gözyaşlarına boğuldu. Helallik alınıp dua edilmesinin ardından cenaze Mimar Sinan Camii’ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Malatya 2’nci Ordu Komutanlığı’ndan Tuğgeneral İbrahim Özbudun, askeri ve mülki erkan, şehidin ailesi ve yakınları ile binlerce kişi katıldı. Törende 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne dahil olan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görev yaparken Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Ökkeş Karaca’nın üniformasını giyen kardeşi Ramazan ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta kapanıp ağıt yaktı. Babası bir süre önce vefat eden ve bekar olan olan şehit Astsubay Ökkeş Karaca, cenaze namazının kalınmasının ardından gözyaşları arasında mahalle mezarlığında defnedildi.

BİNBAŞI’YA BURSA’DA TÖREN

Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El -Bab’ta şehit düşen Bordo Bereli Binbaşı Bülent Albayrak memleketi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit binbaşının cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ve binlerce kişi katıldı.

Dün akşam 18:00 sıralarında askeri uçakla Yenişehir havaalanına getirilen şehit binbaşının naaşı buradan merasim mangası eşliğinde alınarak ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Öğle namazı öncesi hastane morgundan alınan Şehit binbaşının cenazesi dualar eşliğinde Orhanbey Camisi’ne getirildi.

Eşi ve oğlunu yan yana toprağa verdi

Burada Şehit Binbaşı Bülent Albayrak için kılınan cenaze namazına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın yanı sıra 5 bine yakın kişi katıldı. Şehit binbaşının eşi Şerife Albayrak, kızı Elif Naz Albayrak, babası Hasan Albayrak ile kız kardeşi Gamze Göktepe törene katılan askeri personel tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kılınan cenaze namazının ardından şehit binbaşının cenazesi kortej eşliğinde ilçe mezarlığa götürülüp burada 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden annesi Suzan Albayrak'ın yanına defnedildi.

SAMSUNLU ŞEHİT KAVUZ’A HÜZÜNLÜ VEDA

Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen 16 askerden Uzman Çavuş Hasan Kavuz, memleketi Samsun’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen 16 askerden Samsunlu Uzman Çavuş 25 yaşındaki Hasan Kavuz için bugün memleketi Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Miletvekili Erhan Usta, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, şehit babası Ertan ve annesi Safiye Kavuz ile ağabeyi Umut Kavuz, kardeşi Ayşe Kavuz, yakınları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Uzman Çavuş Kavuz’un cenazesi Rıdvan Paşa Camii önündeki caddede hazırlanan tören alanına getirildi. Bakan Kılıç şehidin ailesine taziyede bulundu. Şehidin annesi Safiye Kavuz kızı ile yanyana oturarak dua etti. Bekar olan ve 1 Haziran 2016’da göreve başlayan şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz için Cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz’un cenazesi ardından Paşayazı Mahallesi’ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

ELAZIĞ’DA SON VEDA

Fırat Kalkanı Harekatı sırasında terör örgütü DEAŞ ile El-Bab’ta Türk askerlerine yönelik bombalı araç ile gerçekleştirdiği saldırıda şehit olan 24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar, memleketi Elazığ’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) ele geçirmeye çalıştığı El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ militanlarının bombalı araç saldırısında şehit olan Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar için Elazığ merkez İzzetpaşa Camisi'nde tören düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu, Tunceli Valisi Osman Kaymak, Milletvekili Ejder Açıkkapı, 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Peyami Güngör tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehit Pınar’ın naaşı, top arabasına bindirildi. Cenaze namazından sonra tabutun üzerinde bulunan şehidin beresini alan baba Zülfikar Pınar bunu şehidin ağabeyi Ömer Pınar’a verdi. Ağabey Ömer Pınar da aldığı bereyi katlayarak cebine koydu. Törene katılan binlerce vatandaş, tekbir getirerek terör olaylarına tepki gösterdi. Törenin ardından şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar’ın naaşı, Kolordu Şehitliği'nde toprağa verildi. Ailenin 4 çocuğundan biri olan şehit Pınar’ın bekar olduğu öğrenildi.