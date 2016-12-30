Fırtınadan uçan dev profil boru araca ok gibi saplandı

İstanbul'da dün yaşanan olumsuz hava şartları ve fırtına bir çok yerde elektriklerin kesilmesine, ağaçların devrilmesine, ulaşımın aksamasına neden olurken en ilginç kaza Karaköy'de yaşandı.

İstanbul'da dün yaşanan olumsuz hava şartları ve fırtına bir çok yerde elektriklerin kesilmesine, ağaçların devrilmesine, ulaşımın aksamasına neden olurken en ilginç kaza Karaköy'de yaşandı.

Karaköy Mumhane Caddesi’nde bulunan katlı otoparkın önünde seyreden aracın tavanına fırtınadan kopan dev afişi taşıyan profil demiri ok gibi saptandı.

Vatandaşların hayretler içinde izlediği olayda otomobil sürücüsü yaralanmazken tavandan aracın döşemesine kadar giren yaklaşık 8 metrelik profil boru vatandaşların yardımı ile çıkarıldı.Olay anı ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.

MARMARA’DA FIRTINA DEVAM EDİYOR



Marmara Denizi’ndeki şiddetli poyraz fırtınası Balıkesir’in Bandırma ilçesi ve körfezde de etkili oluyor. Fırtına nedeniyle denizde 6-7 metreyi bulan dalgalar oluşurken, İstanbul-Bandırma ve Bandırma-İstanbul arasında karşılıklı yapılan İDO Seferleri de fırtına nedeniyle yapılamıyor.

İDO TÜM SEFERLERİ İPTAL ETTİ

İDO’nun 30 Aralık Cuma (Bugün) yapılacak tüm seferleri iptal edilirken, Bandırma Limanı’nda bulunan küçük ve orta ölçekli tekneler ile yük gemileri de denize açılamıyor. Kentte de gece boyunca etkisini sürdüren fırtına nedeniyle bazı işyerlerinin reklam tabelalarında ve camlarında ufak çapta hasar meydana geldi. Yetkililer fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olaylara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı. DHA