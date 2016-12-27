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Yeni anayasada ‘doğuştan Türk’ olmayacak

Dün akşam gerçekleşen Binali yıldırım-Devlet Bahçeli görüşmesinde "doğuştan Türk" ifadesinin yeni anayasada olmaması kararlaştırıldığı iddia edildi.
16:1327 Aralık 2016
Gündem
Yeni anayasada ‘doğuştan Türk’ olmayacak
Dün akşam gerçekleşen Binali yıldırım-Devlet Bahçeli görüşmesinde "doğuştan Türk" ifadesinin yeni anayasada olmaması kararlaştırıldığı iddia edildi.

Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli dün akşam Çankaya Köşkü’nde bir araya gelmişti. Görüşmede anayasa değişiklik teklifi çalışmaları ve terörle ilgili bilgi alışverişinde bulunulduğu açıklanmıştı. İki liderin görüşmesinin detayları ortaya çıktı. İddiaya göre yeni anayasaya ilişkin 3 başlık konuşuldu ve yeni kararlar alındı;

Yedek vekillik yeni anayasada olmayacak,

Cumhurbaşkanı adaylarının “doğuştan Türk vatandaşı” olmalarına ilişkin madde yeni anayasada bulunmayacak,

HSYK’da adli yargıdan gelenlerin sayısı artacak.

Son güncelleme: 20:2027.12.2016
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