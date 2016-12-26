Galatasaray Alanyaspor maç özeti: Galatasaray gol oldu yağdı! (ÖZET İZLE)

Galatasaray Alanyaspor maç özeti izleyenlere gol ziyafeti yaşatacak. Galatasaray Alanyaspor karşılaşması bol gollü ve bol pozisyonlu geçti, Sneijder'in yıldızlaştığı maçta Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. İşte Galatasaray Alanyaspor maç özeti ve goller...

Galatasaray Alanyaspor maç özeti izleyenlere gol ziyafeti yaşatacak. Galatasaray Alanyaspor karşılaşması bol gollü ve bol pozisyonlu geçti, Sneijder'in yıldızlaştığı maçta Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti. İşte Galatasaray Alanyaspor maç özeti ve goller...

TT Arena, Galatasaray Alanyaspor maçında gole doydu, Galatasaray Alanyaspor maç özeti internette en çok arananlar arasına girdi. Galatasaray rahat bir galibiyet alarak zirve takibini sürdürdü. Galatasaray Alanyaspor maçının özeti ve ayrıntılar haberimizin devamında.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ VE AYRINTILAR

Galatasaray kesik Alanyaspor karşısında ilk golü 30. dakikada buldu. Sneijder orta sahadan kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına orta yaptı. Topa iyi yükselen De Jong da kafa vuruluyla topu ağlara yolladı: 1-0.

Bu golden 9 dakika sonra ise Alanyaspor'un eşitlik golü geldi. Sol kanattan Berkan'ın ortasında Sajjad kafa vuruşuyla topu filelere göndererek maça 1-1'lik beraberliği getirdi

İlk yarı berabere bitecek diye beklenirken, Alanyaspor kendisini avladı! 45. dakikada Sneijder'in Selçuk'a atmak istediği pasta topa ters bir dokunuş yapan Gassama kendi kalesine gol atarak durumu 2-1'e getirdi!

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

SNEIJDER COŞTU!

51. dakikada Yasin Öztekin'in kanatta rakiplerini çalımlayıp Sneijder'e pasını aktarmasıyla Hollandalı yıldız çok şık bir gol attı! Sneijder jeneriklere geçecek bir vuruş yaparak aşırtma vuruşla topu filere gönderdi: 3-1.

Hollandalı yıldız 55. dakikada da Eren Derdiyok'a attırdı! Sneijder'in pasında Eren ön direkte vuruşunu yapara farkı 3'e çıkardı: 4-1.

Oyuna 74. dakikada Eren Derdiyok'un yerine giren Josue de Sneijder'in asistiyle golünü attı! asin'le verkaç yapan Sneijder ceza sahasına girdi ve boş durumdaki Josue'ye pasını verdi. O da boş kaleye dokundu ve golünü attı: 5-1.

Skorun etkisiyle oyundan düşen Alanyaspor'da oyuna sonradan giren Erhan 89. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.

33 puana ulaşan Galatasaray, 36 puanla lider durumdaki Başakşehir'in 3 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 18 puanla 11. sırada haftayı tamamladı.

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasında Yasin Öztekin ile Bruma pas kavgası yüzünden tartıştığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Yasin Öztekin ile Bruma arasında pas kavgası sebebi ile soyunma odasında birbirini üzerine yürürken araya takım arkadaşları ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in girdiği belirtildi

Tartışma araya girenler sayesinde büyümeden önlendi.