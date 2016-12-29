Galatasaray Tuzlaspor maç özeti izle: Galatasaray buz kesti!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu maçında Tuzlaspor'a mağlup oldu. Galatasaray Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti sorusu, gece maçı takip edemeyen birçok vatandaş tarafından soruldu. Maçı kaçıranlar ve gollerini, özetini tekrar izlemek isteyenler için Galatasaray Tuzlaspor maç özeti haberimizde...

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası grubu maçında Tuzlaspor'a mağlup oldu. Galatasaray Tuzlaspor maçı kaç kaç bitti sorusu, gece maçı takip edemeyen birçok vatandaş tarafından soruldu. Maçı kaçıranlar ve gollerini, özetini tekrar izlemek isteyenler için Galatasaray Tuzlaspor maç özeti haberimizde...

Galatasaray’a Tuzla darbesi, Galatasaray Tuzlaspor maçı, Tuzlaspor’un 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray’ın Tuzlaspor karşısında aldığı sürpriz mağlubiyet sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. Galatasaray Tuzlaspor maç özetini, Galatasaray Tuzlaspor gollerini ve maçta sarı-kırmızılı ekibe gösterilen iki kırmızı kartı haberimizde bulabilirsiniz. Galatasaray Tuzla maç özetini aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz.

GALATASARAY TUZLASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE

GALATASARAY TUZLA MAÇ AYRINTILARI

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında Galatasaray, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Maçtaki gol perdesini 45'te Chedjou açtı ve konuk ekibi öne geçirdi: 0-1. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ev sahibi takım dengeyi sağlayan sayıyı 51'de Arif ile buldu: 1-1. 53'de Tuncay ile mavi beyazlı ekip üstünlüğü yakaladı: 2-1. 57'de Chedjou kırmızı kart görerek, sarı kırmızılı ekibi maçta 10 kişi bıraktı. 58'de Ozan durumu 2 farklı üstünlüğe taşıdı 3-1. 63'de Yasin Öztekin ikinci sarı karttan kırmızı gördü. Cimbom 9 kişi kaldı. 70'de Linnes maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-2. 71'de Tuzla'da Doğan Ateş de ikinci sarı karttan kırmızı gördü.

Bu sonucun ardından Tuzlaspor grupta puanını 9 yaptı ve liderlik koltuğuna yükseldi. Galatasaray 5 puanla 3. sırada kaldı. 18 Ocak Çarşamba günü Riekerink'in öğrencileri, deplasmanda Elazığspor ile kozlarını paylaşacak. Mavi beyazlı ekip ise, 24Erzincanspor'u evinde ağırlayacak.

HAMİT HAKKINDA BÜYÜK İDDİA

Karşılaşmayı canlı yayınlayan A Spor'da yorumculuk yapan Levent Tüzemen, maç sonrası olay yaratacak ifadeler kullandı. Galatasaray'ın yediği 2. golde büyük bir hata yaparak topu rakibe kaptıran Hamit Altıntop'a dikkat çeken Tüzemen, şunları söyledi:

TÜZEMEN: “YÖNETİM VE RIEKERINK BUNU NASIL GÖRMEZ!”

“Hamit Altıntop, Galatasaray'ın oynadığı Tuzlaspor'un yönetim kurulu üyesi. O zaman Galatasaray'ın oyuncusu olarak maça çıkma! Kusura bakma, sen buranın yönetim kurulu üyesisin, senin maçta işin yok. Maç başı para alacaksın diye çıkıyorsun. Şimdi şeytanın avukatlığını yaparsak yanlış yerlere gideriz. Bir hata yaptın, onun sonucunda skor 2-1 oldu. Galatasaray yönetimi ve Riekerink bunu görmedi mi? Hamit'in Tuzlaspor'a karşı iki maçta da oynaması hataydı.

Hamit burada topla yerden kalkamadı, dürttü ve o top rakibe gitti gol oldu. Normal koşullarda samimi konuşuyorum; futbol Hamit'i bırakmış. Bir senedir top oynamayan Hamit'in bu ağır temposuyla, geri dönemeyişiyle hiç şansı yok.”