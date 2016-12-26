Gaziantep’te gazeteciyi vurdular

Gaziantep'te günlük yayınlanan 'Ayıntap Gazetesi'nin sahibi Ökkeş Sabah akşam saatlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından bacağından vuruldu.

Gaziantep'te günlük yayınlanan 'Ayıntap Gazetesi'nin sahibi Ökkeş Sabah akşam saatlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından bacağından vuruldu.

Gazeteci Ökkeş Sabah, SÖZCÜ’ye ‘yazılarımızla, haberlerimizle bazı yerleri rahatsız ediyorduk. Geçen çarşamba günü, otomobilime zarar verdiler. Bu akşam evimin önünde kurşunlandım. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldım, tedavim yapıldı. Pürüzlü bir işim yok, sadece gazetecilik yapıyorum” dedi.

MURAT GÜREŞ DE VURULMUŞTU

Gaziantep’te muhalif gazetecilere dönük saldırılar kapsamında 6 ay önce de gazeteci Murat Güreş de bacağından vurulmuştu. Güreş de halen, Ökkeş Sabah’ın gazetesinde çalışıyor. Gazeteciler arasında bu durum ‘Ayıntap Gazetesi’nin şimdi 2 gazi gazetecisi var’ diye yorumlanıyor.