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Gaziantep’te gazeteciyi vurdular

Gaziantep'te günlük yayınlanan 'Ayıntap Gazetesi'nin sahibi Ökkeş Sabah akşam saatlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından bacağından vuruldu.
Saygı ÖZTÜRK
20:5026 Aralık 2016
Gündem
Gaziantep’te gazeteciyi vurdular
Gaziantep'te günlük yayınlanan 'Ayıntap Gazetesi'nin sahibi Ökkeş Sabah akşam saatlerinde kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından bacağından vuruldu.

Gazeteci Ökkeş Sabah, SÖZCÜ’ye ‘yazılarımızla, haberlerimizle bazı yerleri rahatsız ediyorduk. Geçen çarşamba günü, otomobilime zarar verdiler. Bu akşam evimin önünde kurşunlandım. Yaralı olarak hastaneye kaldırıldım, tedavim yapıldı. Pürüzlü bir işim yok, sadece gazetecilik yapıyorum” dedi.

MURAT GÜREŞ DE VURULMUŞTU

Gaziantep’te muhalif gazetecilere dönük saldırılar kapsamında 6 ay önce de gazeteci Murat Güreş de bacağından vurulmuştu. Güreş de halen, Ökkeş Sabah’ın gazetesinde çalışıyor. Gazeteciler arasında bu durum ‘Ayıntap Gazetesi’nin şimdi 2 gazi gazetecisi var’ diye yorumlanıyor.

Son güncelleme: 21:4526.12.2016
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