Gaziantep'te, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katındaki arşiv bölümünde yangın çıktı.

Hastanede çıkan yangın paniğe neden oldu

Gaziantep'te, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bodrum katındaki arşiv bölümünde yangın çıktı.

Göğüs hastalıkları servisinin de bulunduğu binadaki hastalar tahliye edilirken, arşivde bulunan hasta bilgileri ve raporlarının yer aldığı evrak yandı.

Yangın, akşam saatlerinde Eyüpoğlu Mahallesi’nde bulunan Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nin de bulunduğu 4 katlı ek binadaki bodrum katında yer alan arşiv bölümünde çıktı. Buradan dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Göğüs Hastalıkları servisinde yatan 44 hasta tahliye edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp söndürülürken, arşivde bulanan ve hastaların raporları ile kayıtların yer aldığı çok sayıda evrak yandı. Bölgede paniğe yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA