Gaziantep kara teslim oldu

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Hava sıcaklığının eksi derecelere kadar düştüğü kentte, gece geç saatlerde başlayan kar yağışı etkisini arttırarak sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle sabah erken saatlerde işe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Araçların kaydığı ve sürücülerinin zor durumda kaldığı kar nedeniyle bazı servis araçları da yolda kaldı. Yolda kalan servis araçları, içerisindeki öğrenciler tarafından itilerek kurtarılmaya çalışıldı. Bazı kişiler ise, kar nedeniyle kayganlaşan yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçların üstüne çıkarak kaymasını engellemeye çalıştı.

DHA