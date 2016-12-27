Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında iddianame…

15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gitmekte olan Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi, 3 rütbeli ve 2 er hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi. 73 asker hakkında ayrıca "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gitmekte olan Hava Harp Okulu öğrencilerine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi, 3 rütbeli ve 2 er hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle iddianame düzenledi. 73 asker hakkında ayrıca "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından tamamlanan 180 sayfalık iddianamede, toplam 75 kişi “şüpheli” sıfatıyla yer alıyor. İddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Yalova Hava Meydan Komutanlığı’nda kamp yapmakta olan Hava Harp Okulu öğrencileri ve burada görev yapan rütbelilerin yer aldığı şüphelilerin bir kısmının karayoluyla İstanbul’a intikal ettirildikleri belirtildi.

“WHATSAPP YAZIŞMALARI KALKIŞMADAN HABERDAR OLDUKLARINI GÖSTERİYOR”

Yalova’da yürütülen soruşturmada ifadesi alınan şüpheli askerlerden birinin telefonunda yapılan incelemede, “Between 09-13” ve “Canavar Meclisi” isimli WhatsApp gruplarında iletişime geçtikleri ve birbirlerine durumlarını sordukları anlatıldı. İddianamede, “Her şey yolunda arkadaşlar kesinlikle taviz yok”, “Yavaş yavaş ilerliyoruz, halkı galeyana getirmişler”, “Kardeşim milleti kandırmışlar darbe yapılıyor” şeklindeki WhatsApp yazışmalarının şüphelilerin darbe kalkışmasından haberdar olduklarını gösterdiği vurgulandı. Kalkışmada aktif rol üstlenmek için Yalova’dan İstanbul’a geldikleri, kalkışmanın olumsuz seyretmesi üzerine söylemlerini değiştirdikleri belirtildi.

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“VATANDAŞLARIN TESLİM OLUN ÇAĞRISINA DUYARSIZ KALDILAR”

İddianamede, mesajların yazıldığı saatlerden çok önce sosyal medyada olayın darbe kalkışması olduğuna yönelik haberlerin yayıldığı, ellerinde cep telefonu olan şüphelilerin bu haberlere ulaşamamış olmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, ayrıca vatandaşların “Teslim olun” çağrılarına şüphelilerin duyarsız kaldıklarının anlaşıldığı, kalkışmanın başarısız olmasından dolayı zorunlu olarak teslim oldukları ifade edildi.

“HİÇBİR ŞEKİLDE DAHİL OLMADIK”

Yeşilköy’deki Hava Harp Okulu’nda 3. Filo Kol Komutanı Kurmay Yüzbaşı olan şüphelilerden Mesut Metin Kazancı’nın savunmasında, Yalova’daki kamptan birliğe doğru çıktıklarını, olağandışı bir durum olduğunun konuşulduğu ancak ne olduğu konusunda bilgilerinin olmadığını söyledi. Kazancı, “İntikal sırasında darbe girişimini öğrendik. Hiçbir şekilde dahil olmadık. Sadece askeri öğrencileri okula intikal ettirmek için gayret gösterdik” dedi.

TAKVİYE İÇİN GİDİYORLARDI

İddianamede, Kurmay Yüzbaşı Mesut Metin Kazancı ile teğmen olan şüphelilerden Burhanettin Koyuncu ve Harun Ay’ın yanlarına MP-5 uzun namlulu silahlar aldıkları, 80 ve 100’er adet G-3 piyade tüfeği fişeğinin öğrencilere dağıtıldığı yer aldı. Yeşilköy Hava Harp Okulu’nda görevli olan ve Tatbiki Eğitim Kampı için Yalova Hava Meydan Komutanlığı’nda bulunan şüphelilerin, darbe kalkışmasından haberdar oldukları ve takviye amacıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne, Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Dijitürk Binası’na, TRT Ulus Binası’na, Avea Genel Merkezi’ne ve Atatürk Hava Limanı Kulesi’ne gitmeyi hedefledikleri de anlatıldı.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, tüm şüpheliler hakkında “Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek”, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek” ve “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamede ayrıca, öğrenci ve rütbeli askerlerin “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar; diğer 2 erin ise “Örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek” suçundan 5 yıldan 10’ar yıla kadar hapsi talep edildi.

DHA