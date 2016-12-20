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Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov, dün akşam Çankaya Belediyesi'ne ait Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Türkiye Gezginler Derneğinin düzenlediği ‘Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya' isimli fotoğraf sergisinin açılışına katıldı. Karlov salona ‘koruma polisi’ kılığında giren bir çevik kuvvet polisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. 22 yaşındaki Mevlüt Mert Altıntaş isimli saldırgan özel harekat ekibinin düzenlediği operasyonla çıkan çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildi. Hain saldırı için Rusya-Türkiye ilişkileri için anlamlı bir çalışma yapan Türkiye Gezginler Derneğinin sergisi hedef seçildi. Büyükelçi Karlov'un öldürülmesiyle birbirinden güzel ve iki ülke ilişkileri için önemli eserler de sergilenemedi. İşte hain saldırının alet ettiği 18 Türk fotoğraf sanatçısının çektiği Rusya fotoğrafları...
Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya
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