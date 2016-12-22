Gülen’in ‘sahtecilikten’ SGK borcu çıktı

Fetullah Gülen’in SGK’ya sahte belge vererek kendine yaşlılık aylığı bağlattığı ortaya çıktı. SGK kayıtlarının incelenmesinin ardından maaşı kesildi. Haksız ödemeler için Gülen’e 155 bin liralık borç çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Gülen’in emeklilik için gösterdiği hizmet sürelerinde sahtecilik yaptığını ortaya koyan belgeyi TBMM Fetö Darbe Araştırma Komisyonu’na gönderdi.

Fetullah Gülen’in SGK’ya sahte belge vererek kendine yaşlılık aylığı bağlattığı ortaya çıktı. SGK kayıtlarının incelenmesinin ardından maaşı kesildi. Haksız ödemeler için Gülen’e 155 bin liralık borç çıkarıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu, Gülen’in emeklilik için gösterdiği hizmet sürelerinde sahtecilik yaptığını ortaya koyan belgeyi TBMM Fetö Darbe Araştırma Komisyonu’na gönderdi.

Belgelere göre, 1990'dan itibaren emeklilik aylığına bağlanan Gülen'in Nil A.Ş. emtia deposunda fiili çalışan (2002-2003 yılları) olarak gösterildiği ancak açılan soruşturma sonucunda bildirimde sahtecilik olduğu belirlendi. Redaktör olarak çalıştığı görülen Gülen'in Nil A.Ş'nin yayıncılık işi yapmaması ve fiilen çalışma olmaması nedeniyle SGK, mevzuat gereği sigortalılık hizmetlerini iptal etti. Gülen'in kardeşi Salih Gülen'e ait Gülen Matbaasında 1986-1990 yılları arasında da 1410 gün sigortalı gösterildiği ortaya çıktı. Gülen'in aylığının muhtelif dönemlerde çeşitli ATM'lerden farklı kişiler tarafından çekildiği de belirlendi. SGK, 17.06.2016 tarihinde ödeme işlemini durdurdu.

PENSİLVANYA'YA GİDEN VEKİL

Öte yandan TBMM FETÖ Komisyonu toplantısında tartışma çıktı. CHP'li komisyon üyesi Sezgin Tanrıkulu, 2012’de Pensilvanya'ya giderek Fetullah Gülen'i ziyaret eden 12 AKP milletvekili konusunu gündeme getirdi.

Başkan Petek de ”Merak etmeyin komisyon araştırması gereken her şeyi yapıyor” dedi. Tanrıkulu ise “Bu konuyu neden AK Genel Merkezine yazıp bilgi istemiyorsunuz” diye sordu.

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Komisyon toplantısında ayrıca Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık bilgi verdi ve ” Afet düzenleme ve müdahale planında Türkiye'nin işgali veya askeri darbe planı yok. Benzer durumlarda toplumsal dayanıklılık için insanlara ne yapacağını önceden öğretirsen, Cumhurbaşkanımız Facetime'a çıkıp bunu başkaları aracılığıyla yayınlatmak zorunda kalmaz. Buna da yasal mevzuat gerekiyor” dedi.