Hafta sonu hava nasıl olacak: Kar gelecek mi? (5 GÜNLÜK HAVA DURUMU)

Haftanın hava durumu, bu hafta sonu hava nasıl olacak? Yurdun hangi bölgelerinde yağış görülecek? İşte hafta sonu hava raporu ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Haftanın hava durumu, bu hafta sonu hava nasıl olacak? Yurdun hangi bölgelerinde yağış görülecek? İşte hafta sonu hava raporu ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Hafta sonu için plan yapacak vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte hava durumu hakkında merak edilenler, 5 günlük hava durumu ve meteoroloji tarafından yapılan uyarılar…

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu ve Düzce çevreleri ile gece saatlerinde Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Balıkesir ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya’nın doğu ilçeleri ile Mersin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Mersin ve Adana’nın iç kesimleri ile Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah ve öğle saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, ile Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU





METEOROLOJİ UYARDI

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Kar yağışlarının Mersin ve Adana’nın iç kesimleri ile Antalya’nın doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden İç Anadolu bölgesini Akdeniz'e bağlayan karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya’nın doğu ilçeleri ile Mersin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz’de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.